神手人妻清明祭祖做三牲　一上桌2萬人驚呆「婆婆看到會暈倒」

▲神手人妻清明祭祖備三牲，一上桌2萬人驚呆。（圖／翻攝「我愛全聯-好物老實」臉書社團，下同）

網搜小組／許力方報導

清明時節返鄉慎終追遠，家家戶戶都會準備飯菜祭祖，傳統上供品必備常用「三牲」來拜拜，有一名神手人妻動手發揮創意，只準備9樣材料，不殺一條生，就做出了雞魚肉Q版三牲，擺上桌看起來相當澎湃，成品照一曝光就吸引超過2萬人驚呆，盛讚「太強了」，甚至有其他做媳婦的笑呼「如果是我婆婆看到應該會暈倒。」

神手人妻3日透過「我愛全聯-好物老實」臉書社團發文，公布創意三牲使用的材料一覽表，只要中筋麵粉、砂糖、酵母、水、植物油和最重要的可可粉、竹碳粉、紅麴粉以及少許的紅豆泥當內餡，就輕鬆做出「三牲造型饅頭」2隻雞、2條魚和2塊肉來祭拜，成品一上桌就像走入卡通世界，做得相當逼真又可愛，連魚鱗和臘肉塊的紋理都模仿的維妙維肖，相當吸睛。

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5張照片一曝光，短短2天就吸引超過2.3萬人瘋讚「超級厲害」、「可愛到不行的三牲」、「那個魚太可愛了」、「希望開放購買」、「真的太強了」、「手巧，全部都很像」、「手藝超好」，還有其他媳婦看到驚呼連連「我要是端出來這個要拜拜，我婆婆應該會暈倒」、「長輩可能沒辦法接受」。網友紛紛留言說「這尾魚太喜感」、「這個我想買，好好吃的感覺」、「太可愛了，神明看到也開心」、「太有才，祖先也吃得開心」、「那個魚可愛到捨不得吃吧！」

清明掃墓小心觸犯禁忌，民俗專家說，包括不要在墳墓區拍照，祭祖後不要馬上回家，以及3種人不宜掃墓等，其中祭拜物品也有禁忌，像是玫瑰、薔薇這類帶刺的花朵，不宜祭拜，因習俗中，此類植物用來擋煞，祭祖可能會擋掉好運，破壞風水，去刺後就可以供拜；水果類也有眉角，楊桃、蓮霧不能擺上桌，因為蓮霧空心，代表無心祭拜，葡萄、香蕉一整串的也不宜，以免把一整串不詳帶回家。

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