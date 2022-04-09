女友月經快來「脾氣變差」他疑惑　一票同路人淚喊：不是故意的

▲原PO疑惑，女生月經來之前是不是脾氣真的會比較不穩定。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

記者黃品臻／綜合報導

女生一個月必經一次的月經週期，因體質不同，有些人會有所謂的「經前症候群」。有網友發文提問，女友平時脾氣很好，但每到月經快來的前三天，情緒就會變得不穩定，同件小事也可能因此有截然不同的反應，文章隨即釣出一票同路人。

這位網友在PTT的WomenTalk板上以「月經來真的會比較不穩嗎」為題發文表示，「最近交了一個女朋友，她平常脾氣都超好的，但是只要月經快來前三天，她情緒就會有點不穩。」

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原PO舉例，可能某件小事在距離月經週期還很久的時間點，女友會覺得沒事，但換作在月經快來時，女友就會很生氣、不爽，情緒波動較大。他因此很疑惑，「女生月經來脾氣是真的會比較不穩嗎？」

文章一出，擁有相同狀況的網友們紛紛留言表示，「月經快來前幾天，超容易不爽」、「會，很容易爆炸」、「一個字對」、「會，情緒起伏很大，很容易難過、很容易生氣」、「會，理性上知道是荷爾蒙在搞，但還是會為了迷你小事崩潰」、「會……體諒一下吧，我們不是故意的」。

▲不少網友都有月經快來時脾氣不穩的情況。（圖／翻攝自PTT）