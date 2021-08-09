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連衛生棉也有氣墊？！今夏最新抗黏膩新品「超柔感氣墊棉」秒吸乾爽好自在

▲▼ 好自在 。（圖／ETtoday）

▲一直突破品牌自身極限、研發創新好用產品的好自在，近期推出以日本技術打造的超柔氣墊衛生棉。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

連衛生棉也要氣墊！？隨著生活品質提高，「氣墊」的科技被生活用品廣泛運用，從氣墊球鞋、到氣墊粉餅，但最近就連衛生棉也開發出「氣墊」款，讓許多女生大驚「什麼才會上市，好想用用看」。一直突破品牌自身極限、持續研發創新好用產品的好自在，近期推出以日本纖維技術打造的超柔氣墊衛生棉(註一)，特殊的革命性「氣墊」表層設計，創造「乾爽抗黏膩+超柔親膚」體驗，還搭配淡淡的香氣，就是希望每個女孩在生理期都能享受乾爽舒服的呵護，尤其是在炎炎夏日，絕不能讓「妹妹」受委屈，貼心的「秒吸抗黏功能」，讓濕黏悶熱的感覺全被吸乾淨。

▲▼ 好自在 。（圖／ETtoday）

▲日本纖維技術打造的好自在「氣墊棉」，創造3大「革命性」體驗，吸收表面圓形略為凸起的形狀，就是特殊的的柔軟氣墊表層。

每到經期，如果碰上突然超高「流量」的時候，那股黏膩感讓女生一整天都好煩躁，而且常常心頭一驚，就怕經血會讓衛生棉hold不住。其實，想要一個清爽舒適的生理期並不難，好自在新上市主打秒吸抗黏的「氣墊棉」，利用日本纖維技術，形成表面圓形略為凸起的蓬鬆柔軟氣墊表層，，咻一下秒吸女孩們最怕的突發流量，，有了蓬鬆柔軟的「氣墊」呵護，私密肌膚自然乾爽不黏膩！「氣墊棉」令人安心的秒吸抗黏力，讓女生時刻都能安心自在，不會因為衛生棉黏在屁屁上而造成不適！

▲▼ 好自在 。（圖／ETtoday）

▲容量擴充技術，能讓經血咻一下被秒吸收，私密肌不再被棉棉上的經血「勾勾纏」。

▲▼ 好自在 。（圖／ETtoday）

▲長時間坐著也不必擔心衛生棉黏在屁屁上的不適感，一試絕對愛上！

不只解決女孩生理期最困擾的黏膩感，好自在「氣墊衛生棉」更加強氣墊表層的觸感，柔滑的氣墊表層讓敏感脆弱的私密肌在碰到衛生棉時，能感受到令人驚奇的溫柔膚觸，就有網友試過驚呼摸起來真的很舒服，大推「舒服到撫平了我大姨媽來的尷尬和暴躁」、「使用後乾爽程度跟剛換上時一樣」、「柔軟乾爽，讓女孩們不論是上課上班，還是出門走逛、運動，都不會感覺黏黏卡卡的。

▲▼ 好自在 。（圖／ETtoday）
▲為每個月都需要經歷一次的生理期「超前部署」掃貨囤好囤滿。

每個月都要忍受經期的各種不便，女孩們更要學會溫柔地對待自己，選擇超柔軟的氣墊衛生棉，秒吸黏膩經血、還給妹妹舒服空間，帶來滿滿的幸福感；為每個月都需要經歷一次的生理期「超前部署」掃貨囤好囤滿，最新上市的女生療癒好物在各大通路即可購得。

註一：指蓬鬆棉柔氣墊表層。

▲▼ 好自在 。（圖／ETtoday）

▲▼最新上市的女生療癒好物在各大通路即可購得。

▲▼ 好自在 。（圖／ETtoday）

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