口袋裡摸到什麼最讓人興奮？網友大推紫紅色這包：啊嘶

▲科學麵方便攜帶的特性讓消費者超愛！隱藏版「香辣風味」更是老饕心頭好。（圖／記者湯興漢攝，下同））



消費中心／綜合報導

忙碌的生活裡最需要一點歡樂的調劑，俗話說美食就是身心最好的慰藉，方便又好入口的零食絕對是隨身必備，網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查消費者心目中的「小確幸口袋零食」網路聲量排行榜，榜單上出現多款熱銷零食，第一名由「科學麵」拿下，除了原味之外，更有香蔥雞汁口味跟少見的香辣風味，引來網友討論，更釣出老饕大讚，讓人忍不住想馬上跑到便利商店買幾包來吃！

▲科學麵是許多人的零食採買清單上不可或缺的要角，無論什麼時候都會想來一包。



對於台灣人來說，走進便利商店隨手拿包零食絕對是家常便飯，尤其是小包裝的零食，因為方便攜帶的特性更成為消費者心頭好，多款必買零食中，「科學麵」就是採買清單上不可或缺的要角，無論是跟閨密聚會、上課偷吃零食、旅途中打發時間、宵夜時間配可樂啤酒都超搭！就有網友分享「科學麵我追劇必備，男友都會跟我搶」，科學麵的熱銷程度也經常在網路上引發討論，除了最原汁原味的捏碎撒粉，不少懂吃的網友也分享科學麵創意吃法，像是捏碎跟飯一起炒、加蛋液跟調味包煎成玉子燒⋯⋯等，腦洞大開的菜單、讓人欲罷不能。

但除了經典原味、香蔥雞汁之外，還有「隱藏版中的隱藏版」！香辣風味科學麵你吃過嗎？有科學麵愛好者在網路上PO出少見的紫紅色包裝科學麵，「前幾天男友去超商買宵夜，買了這款香辣口味回來配酒吃，我們兩個人不到三分鐘嗑光，很好吃欸！！」、「不吃零食的媽媽也跟我搶」、「看完你這篇我馬上衝到我家樓下看，直接買了5包」、「生日禮物收到我妹送的辣味科學麵，還祝我談戀愛跟身材都火辣辣」，看到香辣風味的科學麵引發熱烈討論，讓網友被燒到不行，但卻不是想買就買得到，「跑了好幾家超商都沒看到」，「公司附近小七有，但賣完了」，還有網友望穿秋水表示：「有沒有什麼小道消息可以透露？在線等！急！！」

▲橘紅色的香辣粉包，讓嗜辣者過足癮。



科學麵「香辣風味」使用的辣粉，以朝天椒等多種辣椒調配出完美比例，橘紅色的香辣粉包一撕開就聞到辣椒香氣，撒在酥脆麵體上大口咬下超過癮！不只滿足口腹之慾，更滿足嗜辣者的癮，讓人直呼：「吃過就回不去！」有幸搶到香辣口味的網友就分享「一吃上癮欲罷不能」、「吃這會不時發出嘶嘶聲（吃辣的人都懂），晚上看劇配冰涼的汽水真的讚，人間享受」、「吃不膩的零食！」隨時隨地想吃就來一包，包包、抽屜常備還能跟同事朋友分享，獨享當然幸福，但跟好友一起吃科學麵的歡樂，更是難以言諭。想吃不用等，現在就手刀掃貨、當一回科學麵富翁。