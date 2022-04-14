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同場記者確診！陳時中、莊人祥「2日內做快篩+7天自我健康監測」

▲▼新北COVID-19居家照護全面啟動記者會。（圖／新北市政府提供）

▲衛福部部長陳時中、發言人莊人祥今上午出席新北市新冠肺炎居家照護記者會。（圖／ETtoday新聞雲）

記者趙于婷／台北報導

新北市政府今上午舉行新冠肺炎居家照護啟動記者會，會後驚爆一名媒體記者PCR確診。新北市衛生局也緊急通知參與該場記者會所有人員進行自主快篩。而參與記者會的陳時中和指揮中心發言人莊人祥則是進行7天自我健康間監測，並於2日內快篩。

指揮中心晚間表示，新北市某媒體記者今(14)日上午因症就醫採檢，下午15時PCR結果陽性，新北市衛生局獲報後立即針對4名密切接觸者進行預防性快篩，其中1人陽性，該名陽性個案同為媒體記者，今晚PCR檢驗陽性，Ct值14。

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發言人莊人祥表示，因該名記者今日上午曾參與新北市府召開的記者會，經與疾管人員討論，該場域參與人員皆有全程配戴口罩等適當防護，因此通知今早才參與該場記者會人員，進行7天自我健康監測，期間如有不適症狀，則進行快篩採檢。

另外，由於陳時中和莊人祥在現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，莊人祥表示，侯市長本來就在市府，和記者有接觸，「而天只參加早上記者會，所以現在篩意義不大，」將進行7天自我健康監測，目前二人身體狀況良好。另為求謹慎，期間若無相關症狀，也會在2日內進行快篩。

▲▼指揮中心4/1記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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