台灣第一座！　崑大視傳系校友于薇抱回葛萊美裝幀設計獎

▲崑山科技大學視覺傳達設計系校友于薇，與其工作夥伴李政瀚設計師，以「第二代馬蘭吟唱隊」與「董事長樂團」合作的《八歌浪Pakelang》專輯，拿下葛萊美獎「最佳專輯設計包裝獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球矚目的第64葛萊美獎（Grammy Award）於美國時間4月3日在拉斯維加斯登場，崑山科技大學視覺傳達設計系校友于薇，與其工作夥伴李政瀚設計師，以「第二代馬蘭吟唱隊」與「董事長樂團」合作的《八歌浪Pakelang》專輯，拿下葛萊美獎「最佳專輯設計包裝獎」。

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崑大指出，這不僅是我國第一座葛萊美裝幀設計獎，也是台灣人首度獲得葛萊美相關獎項，成為當日設計圈最大亮點，崑大全校師生更是感到狂喜與有榮焉！

崑大視傳系2020年校友于薇畢業至今不到兩年，是相當年輕的新銳設計師，她在就學期間前往台中「然點設計工作室」當實習生，並獲得創辦人李政瀚的賞識，甚至讓她主導了台灣樂團 Theseus 忒修斯迷你專輯《繁星》的裝幀設計。

該次與李政瀚設計師一同操刀的《八歌浪Pakelang》專輯包裝概念，強調「人與土地的連結」、「將文化傳頌到海洋的彼端 」，以馬蘭部落所在台灣東部海岸為出發，將紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，同時以郭英男先生與阿美族人們昂首高歌的意象，呈現在這土地上承先啟後的文化傳承，成功拿下葛萊美獎。得獎時他們透過翻譯致詞高喊「台灣是個美麗且愛好和平的國家」，令人相當感動。

于薇在學期間便已嶄露頭角，得獎績效琳瑯滿目，她的畢業作品由蔡銘君老師指導，與同學一起完成了《伴桌體－台灣文化字型設計》，不僅拿下2020青春設計節金獎及人氣獎銀獎、2020放視大賞優選、2020美國傳達藝術年度設計及廣告獎 (字體類) 年度卓越獎．更同時獲得美國IDA國際設計大獎海報設計類金獎、2021荷蘭Indigo設計大獎綜合平面設計類銀獎與文字設計類銀獎，相當風光！

崑大李天祥校長表示，視傳系校友的作品在國際舞台上嶄露頭角並非首次，2011年的畢業校友石艾玄與其團隊所製作的動畫短片《Destroyed》，便獲得「2019美國艾美獎(Emmy Award) 新聞與紀錄片最佳畫面視覺設計(Outstanding Graphic Design and Art Direction)」提名。她曾以動畫短片《Love In Conflict》入圍「艾美獎最佳畫面視覺設計」，《Destroyed》為二度獲得艾美獎關注。該校積極輔導學生參加國際賽事，2020年公布的「紅點設計概念排名」中，不僅榮獲亞太區14名，更是全國唯一入榜的私校。