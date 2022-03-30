崑大空設系「籃子和平跑」　快閃裝置藝術宣揚和平理念

▲崑山科技大學空間設計系暨環境設計研究所，與廠商合作共同策劃「籃子和平跑」展演藝術快閃活動，學生在市區沿路進行作品展演與和平宣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

烏俄戰爭至今戰火未停，有感社會和平之重要性，崑山科技大學空間設計系暨環境設計研究所，與產學合作廠商光諾科技股份有限公司合作，共同策劃「籃子和平跑」展演藝術快閃活動，學生在市區沿路進行作品展演與和平宣導，透過作品關心時事展現關懷，受到民眾熱烈迴響。

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崑大空設系團隊策劃的整體展演裝置藝術快閃活動，路線遍及台南市區，學生在活動當天騎車載著作品，從光諾科技出發到學校，再前往台南公園，途中行經民生綠園及臺南美術二館，經過臺南棒球場、臺南市立文化中心，每站停留約30分鐘，每一站皆進行作品展演與和平宣導，活動從下午3時至晚上7時不間斷，展現熱情活力用心宣傳。

本次裝置藝術以「和平，是一輩子的奔跑與追尋，也是全世界的課題與共識」為概念，運用日常隨處可見的收納籃組合製作，築起一道約高3公尺、寬5公尺的作品，並漆成藍色與小麥色，象徵烏克蘭的國旗，利用籃子可回收再利用的特性，重新賦予使用的形式，讓籃子不只是籃子，而是可以透過組裝來築城牆或造國旗，更可拆解運送。

帶領同學進行快閃活動的空設系吳基正老師說明，感謝系上產學合作廠商光諾科技負責人陳宗寶總監，看好本系學生高效率的行動執行力，進而邀約共同參與此活動。同學們也非常積極，作品從零開始，涵蓋主題概念、視覺傳達、整隊服裝、路線規劃到裝置設計完成，僅花兩週時間。活動當天，附近販售簡餐的店家看見學生奮力倡導世界和平，更在活動尾聲無償提供20個精緻餐盒給參與學生享用，讓學生身心靈同時都獲得滿足，並實現大學社會責任(USR)帶動企業社會責任(CSR)的良善循環。

空設系張郁靂主任表示，近日來全世界均持續關注烏俄戰爭，烏克蘭全國750萬兒童中，半數已被迫離開家園，成千上萬的烏克蘭人睡在地下室、地鐵站和防空洞裡，希望能看到第二天的黎明。該系學生自發性的參與共同策劃此裝置藝術快閃活動，善盡大學社會責任，期望透過展演宣告，讓臺灣民眾了解到和平的重要性。