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海大USR與企業合作善盡CSR 淨灘清出31公斤廢棄物

▲國立臺灣海洋大學呼應教育部推動大學參與社會責任(University Social Responsibility, USR)，提出「三漁興旺—國際藍色經濟示範區」計畫，偕同民間企業挽袖參與。（圖／記者蘇位榮攝）

▲國立臺灣海洋大學呼應教育部推動大學參與社會責任(University Social Responsibility, USR)，提出「三漁興旺—國際藍色經濟示範區」計畫，偕同民間企業挽袖參與。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

國立海洋大學與工業電腦供應商艾訊股份有限公司四百多名員工，本月十九共赴基隆八斗子大坪海岸淨灘，一個上午就清出31.1公斤的人為廢棄物，讓大坪海灘重現久違的純淨面貌。

由於漁村人口高齡化、青壯人口外流、漁業資源枯竭等因素，使得三漁(漁業、漁村、漁民)都呈現衰退的發展趨勢。海洋大學為三漁問題尋求解方，提出「三漁興旺-國際藍色經濟示範區」計畫，希望從生態永續、文化傳承、產業創新三項主軸著手，獲民間企業支持。

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海大觀光系王彙喬教授指出，在全球暖化的氣候變遷下，台灣海岸線逐年退縮，沿海沙灘更顯彌足珍貴，這次產學界的淨灘行動，清出很多的保麗龍、菸蒂和塑膠製品等人為廢棄物，希望透過淨灘活動，每個人能多做一點點，勿遺棄個人垃圾，順手帶走沿岸廢棄物，一起愛家愛地球。

共同參與淨灘的艾訊股份有限公司，這次有4百多名員工參加清理海洋垃圾。艾訊公司表示，企業在追求永續經營與獲利的同時，也應實踐企業社會責任(CSR)，逐步邁向ESG(環境、社會、經濟)的永續發展，大家透過實際參與淨海淨灘活動的過程，親身體驗保護海洋的重要性，喚起守護海洋生態的觀念，養成垃圾不亂丟的習慣，進而在日常生活中採取愛護海洋的行動力。

這次淨灘活動，共清理出塑膠類廢棄物15.3公斤、寶特瓶15.8公斤，共計31.1公斤，這些廢棄物是臺灣海岸線常見的垃圾。

海大表示，艾訊公司與海大USR計畫的合作，不僅有淨灘，還包括領隊實務培訓的產學合作，海上看陸地，認識東北角海岸的地質等行程，從各種不同角度觀察海洋多樣化的生態，這些活動的領隊全由海大海洋觀光系的同學擔任，對學生而言是學習也是實務能力的培育，更是產學合作最佳的典範。

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