北市國高中可辦畢旅！打兩劑可參加跨校活動　國小仍暫緩

▲北市府宣布，國小在4月底前仍禁止畢旅與校外教學，國高中則恢復辦理。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，今天（14日）新增874例本土個案再創歷史新高，面對近日疫情急速升溫，北市教育局宣布3項調整措施，在4月16日至30日期間，國小的校外教學（含畢業旅行）、跨校大型活動及校園場地宣布全部暫停，但國中與高中則是恢復辦理或開放，而國高中若要辦理校外教學或跨校大型活動，仍要取得共識並加嚴防疫措施。

近期疫情升溫，北市府教育部也在今天宣布4月16日至30日期間，新的校園防疫措施，在校外教學（含畢業旅行）部分，原先4月1日公布時，國小到國高中全都暫緩辦理，新規定則是國小（含幼兒園）依舊展緩，但國高中恢復辦理，但須先邀集家長會、教師會及學年教師召開會議取得共識，並加嚴防疫措施，參加人員需完成2劑疫苗接種14日（或不適接種醫生證明）。

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▲北市府宣布，國小在4月底前仍禁止畢旅與校外教學，國高中則恢復辦理。（圖／北市教育局提供）

至於各類跨校大型活動（含校慶、跨校性社團活動、成果發表及各體育競賽）部分，北市教育局在4月1日公布時為暫緩辦理，但今天宣布新規定，則是國小（含幼兒園）依舊全面展緩，國高中則恢復辦理，但仍有附加條件，主辦單位須向學校提報防疫計畫，由學校審核通過始得辦理，參加人員需完成2劑疫苗接種滿14日（或提供不適接種醫生證明），並落實實聯制與全程配戴口罩；另體育競賽不開放觀賽。

在校園場地開放部分，4月1日公布時，國小假日有開放室外場地、不開放室內，但教育局今天公布新規定，則是全面暫停開放，高中職及國中校園維持室外場地開放，不開放室內場地。