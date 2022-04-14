怨「人為地震」加劇！小巨蛋里長妻再到北市府下跪　盼「直接找柯文哲」

記者袁茵／台北報導

天后張惠妹（阿妹）時隔7年現身小巨蛋，為了減少嗨唱「震度」，要求歌迷禁止跳動，但事後仍遭到中華里長游吉興和妻子丁宜庭抗議，甚至到北市府下跪陳情。游吉興妻子丁宜庭14日再到北市府下跪，台北市議員秦慧珠轉述，丁宜庭從早上9時下跪到中午12時左右，因為認為沒有改善，所以希望直接向台北市長柯文哲陳情。

▲台北市松山區中華里里長游吉興太太丁宜庭14日再到北市府下跪。（圖／讀者提供）

張惠妹在小巨蛋開演唱會，使中華里長游吉興質疑引發周邊「人為地震」，日前到台北市政府門口抗議、下跪陳情，結果遭到網友將Google評價刷到一星。中華里長游吉興當時發表5點聲明，並聲稱不會再回應；但事隔不到一週，妻子丁宜庭於14日上午再到台北市政府大門口下跪陳情。

經過現場的台北市議員秦慧珠轉述，丁宜庭從早上9時下跪到近中午12時，對方認為張惠妹演唱會這幾天沒有改善，反而晃得越來越嚴重，且擔心只剩下倒數2天的演唱會，張惠妹的粉絲會越來越嗨，所以希望台北市政府監督與改善。

秦慧珠提及，丁宜庭也擔憂，中華里長游吉興的臉書被網友罵爆，歌迷越不能嗨就越是反彈，恐進而跳得越來越厲害，使周邊老人家受不了，所以希望台北市政府能重視。

被問到此次台北市副市長黃珊珊的態度？秦慧珠說，當時自己沒有遇到黃珊珊，但是黃珊珊辦公室的秘書有下來關心，而丁宜庭覺得當時跟黃珊珊陳情過了卻沒有改善，所以想要直接找台北市長柯文哲，不過上樓後發現柯文哲不在，最終同樣是由黃珊珊出面關心。

對此，台北捷運公司回應，為兼顧演唱會及附近居民生活品質，台北市政府、台北小巨蛋及主辦單位早在演唱會初期就努力調整減振措施，就場館硬體方面，音響以懸吊方式吊掛，地面式音響增加減震措施，調整適當低頻音量，降低音量及重低音喇叭，主辦單位也於B1地面鋪設木地板吸震，並製作宣導影片、手舉牌及贈送觀眾禁止跳動口罩。

北捷指出，主辦單位及藝人也於演出期間持續呼籲禁止跳動，里長陳情後也有加強宣導力度，同時會加強與里長溝通。