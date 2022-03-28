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30年不輪替有違民主　謝龍介：給他一次機會做比較4年不好「換人」

▲台南市國民黨舉辦「國民黨大團結、台南綠地變藍天」記者會，懇請鄉親給謝龍介一個機會，做不好4年換人做。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市國民黨舉辦「國民黨大團結、台南綠地變藍天」記者會，懇請鄉親給謝龍介一個機會，做不好4年換人做。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨提名謝龍介競選台南市長讓藍軍士氣大振，市議會國民黨團、謝龍介、市黨部主委林進旺舉行「國民黨大團結、台南綠地變藍天」記者會，謝龍介懇請鄉親給他一個機會做看看，因台灣是民主國家，一個政權30年不輪替有違民主價值，若他當選會讓台南價值和特色完美散發，鄉親可好好比較做不好4年換人做。

國民黨團書記長李中岑、議員尤榮智、李文俊、許至椿、王家貞、蔡淑惠、林燕祝、方一峰、盧崑福、林美燕、曾培雅、李鎮國、蔡育輝、張世賢助理，有意參選中西區的蔡宗豪、姚正玉也特別參與國民黨團結記者會。

書記長李中岑指出，很高興中央提名謝龍介選台南市長，自從謝龍介參選消息一出民進黨一堆酸言酸語，的確謝龍介的從政之路從來都不是坦途，但跟郭國文對壘時，逼得賴清德站在雨中哽咽地跟選民懇求給民進黨一口氣，謝龍介越選氣勢越強，他是很有POWER的母雞，跟以往母雞非常不同，這次會帶著小雞勇往直前，攻下更多席次。

國民黨主委林進旺表示，民進黨在台南執政30年，只會畫大餅、靠歷史小吃老街的祖產搞觀光，在建設、交通等是則是讓人失望，社會福利更是六都墊底，看看台中建設一飛衝天，連負債累累的高雄都比台南好，台南縣市合併10年，西北徹底邊緣化，民進黨市長只想選總統，黨中央提名謝龍介後帶動地方士氣，會分梯提名議員人選，民代監督貴在精不在多，議員選來不是來做護航的舉手部隊，這樣對得起台南人嗎？

謝龍介首次以市長參選人身分表示，自從提名後，各界給予很多的批評指教，他都虛心接受正面面對，他擔任市議員時就強力監督市政，現在要成為市長理所當然要接受批評。

謝龍介指出，民進黨在台南執政30年都沒有輪替，縣市合併也10年，台南不斷加稅、不斷看不到建設，年輕人更是因為長年低薪根本買不起房子，很多鄉親都跟他反映希望看到台南政黨輪替，民主政治的真諦就是政黨輪替，這樣政府、政黨和城市都能因為競爭往前邁進，可是台南30年政權都沒輪替，這真的有違民主真諦。

謝龍介懇請台南鄉親給他一個機會，給另外一個政黨一個機會，因為有輪替鄉親才能有比較誰做得比較好，若他當選一定會充分信任專業文官，讓台南在專業團隊執政下蛻變成國際城市，市長選戰會是一場艱困的選戰，但他充滿信心，在大家團結一致下，台南城市的精粹和氛圍會完美散發。

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