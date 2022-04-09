他頭期款自己背！老婆聽「房子沒登記她名下」改口：那借點錢給你

▲原PO老婆聽到「房子不是登記在她名下」不爽。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

夫妻買房時，「登記在誰名下」總是常常引起紛爭。有位網友在《匿名公社》表示，自己準備買房，但老婆一聽到「房子不是登記她名下」就明顯不爽，還突然提議要去借點錢幫原PO分擔。

原PO表示，自己名下有一間工作場所的貸款尚未繳清，而這個工作場所的頭期款貸款都是自己處理，雖然老婆完全沒有幫忙到，但原PO也覺得很合理，「畢竟是自己工作的地方」，但最近打算買房自住，「本人的雙親也幫忙許多頭期款部分」。

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於是當老婆問「房子要登記在誰名下」時，原PO直覺反應表示，「登記在我名下」，沒想到對方聽到後明顯不悅，還突然提議要向親戚借錢幫原PO分擔，更說了一些酸言酸語讓原PO很不開心，認為老婆一開始不說清楚，聽到房子不是登記她名下後，才改口說有想要幫忙分擔頭期款，這讓原PO傻眼問道，「這情形還會想登記在老婆名下嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「誰出錢就登記誰名下，我認識太多登記老婆名下房貸快繳完就被離婚了」，「看現實狀況吧，如果均各出一半，就共同登記」，「過來人經驗，最好不要」，「看你的愛夠不夠，夠的話就算她沒出也會登記在她名下」。