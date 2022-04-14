本土竄874例「新台灣模式奏效？」　鄉民曝2數據：炸了才要怕

網搜小組／劉維榛報導

今（14）日本土增874例，統計4月已有5324人染疫。不過，指揮官陳時中認為，「現在不用擔心確診數目，而是要擔心重症人有沒有被照顧好。」由於現在疫情仍處初期，多數民眾本預測，今日就會破千例，因此話題從三級警戒變成「​大家防疫險保好了嗎？」並直言若重症率與死亡率上升才真的要恐慌。

▲本土飆874例。（示意圖／記者周宸亘攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，今日本土確診874例，共分布19縣市，依舊以新北360例最多，接著是台北市164例、桃園市87例、基隆市60例、花蓮縣46例、高雄市42例。另新增1例「中症」個案，為本國籍60多歲男性，本身有慢性精神疾病病史，未接種過疫苗，確診後血氧濃度一度掉到93％，胸部X光顯示無明顯肺炎，曾接受過瑞德西韋治療，目前住院隔離中。

指揮官陳時中表示，今年1月至今本土共新增5670例個案，輕症、無症狀比率為99.66，中重症率0.03％、重症率0.04%。其中重症/死亡2例分別為未接種疫苗和AZ 2劑。另外，國內目前兒童染疫人數1604人，無中重症，也無死亡病例。

台大醫院小兒科醫師李秉穎指出，要有疫苗可用才能規劃接種，但以他個人見解，施打疫苗是「利大於弊」。以美國數據來看，5至11歲兒童確診致死率是萬分之一，而台灣目前染疫的兒童約為一千多例，所以無法看出致死病例，但未來不是不可能出現這種情況。

▲美國兒童染疫致死率是萬分之一。（圖／ETtoday直播）



4月本土病例統計（截至今日共5324例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例

►4月13日+744例

►4月14日+874例

消息曝光後，由於確診數不斷創新高，《ETtoday新聞雲》粉專網友早已做好破千例的心理準備，「昨天的心理建設是今天破千，沒有破千，那還好感覺就是...這幾天破千」、「還沒破千怎麼可能？隱瞞疫情吧」、「沒破千！新台灣模式奏效」、「​大家防疫險保好了嗎」、「現在都不用校正回歸了」。

PTT八卦版上，網友反應也相當冷靜，認為若重症率與死亡率上升才真的要恐慌，「不會再恐慌了啦，幾萬都習慣了」、「疫苗三劑+五張保單 是要怎麼輸」、「幾例不重要，一天死上百人就會怕了」、「重症率5%以上的話可以怕一下」。