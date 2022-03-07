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好友相約宮廟烤肉飲酒　2女口角竟引流血衝突…2男遭刀刺傷

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區三民路巷內一處宮廟，10多名民眾在廣場烤肉，酒酣耳熱之際，2名女子疑口角爭執互相叫囂，警方獲報將2女帶回派出所並勸離其他人，沒多久，又發生兩派人馬互看不順眼，一方持摺疊刀刺傷2男，腰部、左側胸分別受到刀傷，經送醫無大礙，警方2小時循線逮捕2犯嫌，依傷害罪移送偵辦。

▲▼蘆洲宮廟人員找10多名朋友烤肉飲酒，竟口角引發流血衝突 。（圖／翻攝自Google Map）

▲蘆洲宮廟人員找10多名朋友烤肉飲酒，竟口角引發流血衝突 。（圖／翻攝自Google Map）

據了解，5日晚間11時許，蘆洲區三民路128巷內一處宮廟前廣場，廟方人員找來10名友人烤肉喝酒聊天，未料在酒酣耳熱之際，31歲張女與30歲陳女起口角互嗆，讓寧靜巷內吵雜起來，警方獲報立即派遣快打部隊到場。

▼警方帶走2名起口角的女子，沒想到後續有2男遭另一方友人刺傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方帶走2名起口角的女子，沒想到後續有2男遭另一方友人刺傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方先將現場控制，將2女帶回派出所並勸離現場其他人，豈料就在其他人離去後，另一頭巷口，2女的兩方友人23歲黃男、29歲廖男疑看不爽另一方23歲黃男、29歲廖男不順眼，直接拿出摺疊刀刺傷李、張2人，隨即逃離現場。

救護人員將李、張2人送醫救治，幸好分別腰部、左側胸僅有淺層傷口，未傷及要害，警方隨即展開調查，不到2小時，循線逮捕黃、廖2人，訊後依傷害罪移送新北地檢署偵辦。 

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