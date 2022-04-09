工作起衝突...摺疊刀狂刺胸頸3刀險奪命　同事拿繩子綁住他

▲印尼籍移工哇友（譯音）今年1月間與另一移工艾迪（譯音）因工作發生口角，相約觀音區河堤談判，哇友徒持摺疊刀猛刺艾迪頸部、左胸等處，送及急救後險死。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

來台打工的印尼籍移工哇友（譯音），今年1月間因工作問題與同事艾迪起爭執，雙方相約在觀音區河堤談判，未料哇友突然持預藏摺疊刀朝對方頸部、左胸與手臂等處猛刺，其他同僚見狀制止，將哇友綑綁後報警處理，艾迪緊急送醫急救後撿回一命；桃檢複訊時，哇友坦承犯行，桃檢偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，39歲的印尼籍移工哇友（譯音）來台後在桃園市觀音區某金屬工廠工作，今年1月6日晚間9時與，因工作與另一印尼籍移工艾迪（譯音）發生口角爭執，2人相約工廠外面之河堤談判，哇友趁艾迪不備之際，突然從褲子口袋取出折疊刀，朝艾迪頸部、左胸與左上臂等處猛刺，艾迪混身是血仍奮力與哇友扭打，其他移工同事見狀趕緊上前制止，先奪下哇友手中摺疊刀後，將受傷的艾迪送醫急救，再通報公司幹部報警處理。

艾迪被送醫急救後險些喪命，醫師說再晚一點到院可能就會死亡，艾迪有頸部、左胸與左上臂等處刀傷，其中頸部傷勢流了很多血，若失血過多很可能會導致休克死亡，大園警方偵訊後依殺人未遂罪嫌將哇友移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，哇友坦承持刀攻擊艾迪，但否認有殺人之意圖，被害人艾迪則指證哇友持刀攻擊他之事實，被送醫時，醫生曾說，再晚一點送醫可能就會有生命危險等語；多名目擊證人也稱，看見哇友持刀刺殺艾迪，導致身上流很多血，他們一起奪下哇友手中之摺疊刀，再將其雙口綑綁通知公司幹部報警處理等事實。

桃檢認為哇友犯行明確，根據醫院提供之診斷證明、警方提供現場照片截圖等證據，偵結依殺人未遂罪嫌將哇友提起公訴。

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