「柯文哲罵狗風波」申訴人退黨　民眾黨暗酸：參選是他唯一目標

▲苗栗黨部副執行長林志豪。（圖／翻攝林志豪臉書）



記者陳家祥／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，在會議上一句「誰家的狗，自己回去管好」引發爭議，而風波當事人之一的苗栗黨部副執行長林志豪14日表示將退黨。對此，民眾黨回應，林志豪先生的初衷，就是將參選列為唯一目標，「對於退黨逕行宣布參選，本黨只能尊重」。

民眾黨表示，本黨為新興政黨，願意給年輕人機會，也已經提名相當多優秀且有抱負的青年候選人。但因為政黨本身年輕，面臨第一次的地方選舉，在選務推動上，難免有未盡之處。

民眾黨敢於反省檢討，透過機制將程序補正，而林志豪先生，先前申訴時表達只為追求公平遴選，台灣民眾黨亦在本週二即刻召開臨時中央委員會討論本案，並決議將全案交由選務主責單位—選舉決策委員會做妥善處理。

民眾黨指出，但林志豪先生，卻在選決會尚未召開前，就自行宣布退黨，並決定參選到底。可以感受林志豪先生的初衷，就是將參選列為唯一目標。

民眾黨表示，參選是每位公民的權利，但是政黨政治對選舉的提名還是有一定的程序，所以對於退黨逕行宣布參選，本黨只能尊重。

值得一提的是，民眾黨一開始措辭較為強烈，針對林志豪在選決會召開前自行宣布退黨，就是將參選列為唯一目標，對於林不尊重選決會機制深表遺憾；但時隔1小時後，民眾黨重發聲明，刪掉不尊重、遺憾等字眼，改稱對退黨競選宣布參選，只能尊重。