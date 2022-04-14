停課標準中央地方吵翻　教育部：沒有要改變

▲教育部新版停課標準出爐後引發爭議。（圖／記者林世文攝）

記者洪巧藍／台北報導

教育部公布新停課標準，卻引發家長反彈，部分縣市表態不跟進中央。教育部今日重申實施規劃並非變得寬鬆，而是以確診個案為核心，採行精準、合宜並符合實務的方式進行，內容也沒有規劃進行改變。





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▲4/14暫停實體課程實施原則。（圖／指揮中心提供）

國內本土疫情延燒，過去兩週每天病例都破百，今天單日更達到874例，創歷史新高。教育部長潘文忠12日出席中央疫情指揮中心例行記者會，說明修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」，放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天。

但因12歲以下國小孩童不得施打疫苗，卻和國中、高中等可以打疫苗青少年使用同樣規範，引發許多學童家長不滿，甚至留言灌爆教育部粉專「別人的孩子死不完嗎？」，也有部分縣市不跟進教育部最新公告的停課標準。

教育部主任秘書廖興國今日出席疫情記者會表示，再次說明校園因應新冠肺炎暫停實體課程實施標準，規劃是以確診個案為核心採行更精準，且合宜並符合整個疫調實務方式進行規劃，訂定這樣的暫停實體課程實施標準，當然學校實行過程中會，依照確診個案活動足跡密度，配合衛生單位進行疫調，決定暫停實體課程範圍、期限，跟恢復實體課程的時機。

有媒體質疑，再次說明規範是否有所變化，廖興國則表示，主要是重申標準的主要核心精神，並未進行改變，近期各界關心版本比原版本寬鬆，但其實不是，而是以確診者為核心，採用更符合實務的方式訂定。

廖興國說明，涉及學校出現確診者本身在校園裡活動密度會跟疫調有關，會用更科學方式來讓校園裡跟有確診者接觸的相關人員區隔開來，其他沒接觸確診個案人員可恢復實體授課，不會影響學生受教權。他強調，這是希望確保師生在校園的健康、保障學生受教權，顧及家長照顧孩童的實際需求。