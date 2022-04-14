賣家醞釀「棄蝦」出走！4大拍賣平台成交手續費一次看　

▲蝦皮購物5月1日00:00起針對非商城賣場成立的訂單，再調漲成交手續費，引起大批賣家反彈。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物公告5月1日00:00起針對非商城賣場成立的訂單，再調漲成交手續費，引起大批賣家不滿抱怨「這可以改名叫剝皮了」、「該考慮棄蝦了」，也有人直言想開始找其他平台，醞釀跳槽，而比較多數人常用的幾大拍賣平台，除了蝦皮最高4%，露天拍賣也要3%，Yahoo奇摩拍賣與商店街個人賣場則不到2%。

蝦皮購物先前針對非商城賣家的成交手續費收費機制，鞋衣飾品類別在活動促銷檔期4%、非檔期3%；其他類別為檔期3%、非檔期2%，5月1日00:00起調漲後，全商品類別在促銷檔期變4%，單件商品最高收取600元；非檔期漲到3%，單件商品最高收取450 元，再加上目前仍是2%的金流服務費，單件商品最高被抽到6%。

以促銷檔期為例，商品一件售出金額400元，運費60元，成交手續費為400 x 4% = 16元，若買家使用貨到付款，金流服務費為（400 + 60）x 2% = 9.2元，四捨五入為9元，亦由賣家負擔，等於要支付給平台25元。

▲根據蝦皮最新公告，全商品類別成交手續費，促銷檔期收4%，非檔期也漲到3%。（圖／翻攝自蝦皮購物）

不只是蝦皮，另兩大拍賣平台今年也相繼調漲成交手續費，露天拍賣的不動產、百業、服務等類別維持3%不變之外，鞋衣飾品類別從原本的1.5%，1月24日起改與其他類別相同都收2%，單件商品最高收400元，金流服務費率為1 %～3 %，露天方面也透露今年沒有調漲計畫。

Yahoo奇摩拍賣則是甫於3月1日起調整相關費用，針對各類別交易手續費全類別，從過去的1.49%調漲皆為1.99%，若售出一件價格10,000元的商品，原本成交手續費最多收149元，現在改收199元，足足貴了50元。

目前比其他家便宜的還有商店街個人賣場，訂單中每件商品收取1.49%成交手續費，單件上限為149 元，金流處理費為2%。

▲▼Yahoo奇摩拍賣、商店街個人賣場目前成交手續費都不到2%。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣、商店街個人賣場）

其實現在賣家開店有越來越多選擇，除了一般拍賣平台，像是全家便利商店提供會員寄件服務的「好賣+」，商品上架免費之外，也不另收取交易成交費，僅收取寄件物流費。7-ELEVEn也有「賣貨便」免費系統平台，上架成交不收費，買賣家僅需負擔物流費。