蝦皮再調漲成交手續費！　小賣家轟「養套殺」醞釀跳槽

▲蝦皮將調漲非商城賣場成立訂單的成交手續費，引起一般賣家反彈。

圖文／鏡週刊

蝦皮賣家注意了！蝦皮購物繼去年4月調漲成交手續費、今年元旦取消店到店「0元免運」後，蝦皮昨（13日）發出公告，5月1日起，非商城賣場成立的訂單在促銷檔期期間，全商品類別成交手續費從3％調整為4％，非促銷檔期則2％漲至3％。消息引起蝦皮賣家熱議。

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蝦皮進軍台灣後以免運打出名號，2017年開始向賣家收取「成交手續費」與「金流服務費」，去年4月才調漲過一波成交手續費，主要針對部分拍賣及商城賣家收費機制做調整。時隔一年後，蝦皮昨天再發出「成交手續費與金流服務費調整公告」。

▲蝦皮漲價公告。（翻攝自蝦皮官網）

根據最新公告內容，自2022年05月01日起，將針對非商城賣場一般賣家成立的訂單、全商品類別成交手續費做調漲，促銷檔期期間成交手續費提升至4％，單件商品最高收取600元；非促銷檔期期間改收3％，單件商品最高收取450元。金流服務費則維持2％。

舉例而言，促銷檔期間，商品賣價400元，運費60元，成交手續費400的 4%為16元，非促銷檔期間則抽3％為12元；買家使用貨到付款亦由賣家支付，金流服務費（400 + 60）的2％為9.2元，四捨五入9元，賣家共須支付平台25或21元。

消息一出，立刻引起部分非商城賣場的小賣家反彈，直言賣出單件商品至少被抽5％獲利，加上還要繳稅，獲利直接少1成，形容是標準的「養套殺」，變相轉嫁店到店成本，不少小賣家認為，手續費調漲後蝦皮優勢不再，很可能會考慮跳槽其他平台。



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