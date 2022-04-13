賣家注意！蝦皮又漲成交手續費　5／1起全商品類別不分檔期多收1%

▲蝦皮發出最新公告，自5月01日 00:00 起於非商城賣場成立的訂單，全商品類別成交手續費，不管有沒有促銷檔期，全調漲1%。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

賣家注意！電商平台蝦皮購物又要調整成交手續費，5月1日00:00起針對非商城賣場成立的訂單，全商品類別成交手續費在促銷檔期從3%變4%，非促銷檔期也從2%漲到3%，再加上目前仍是2%的金流服務費，單件商品至少被抽5%起跳，一般小賣家就怒批「系統一直出包還狂漲」，更酸說「要我們小賣家做身體健康就是！」

蝦皮在去年4月才調漲過一波成交手續費，當時主要針對部分拍賣及商城賣家收費機制做調整，時隔一年，今再發出成交手續費與金流服務費調整公告，根據內容，此次將針對非商城賣場成立的訂單、全商品類別成交手續費做調漲，蝦皮促銷檔期期間成交手續費收4%，單件商品最高收取新台幣600元；非蝦皮促銷檔期期間收3%，單件商品最高收取450 元。

舉例來說，商品一件售出金額$400，運費$60，促銷檔期間成交手續費為$400 x 4% = $16；非促銷檔期間成交手續費為$400 x 3% = $12，除成交手續費外，因買家付款所產生之金流服務費，亦由賣家負擔，以同一例子計算，若買家使用貨到付款，金流服務費為（400 + 60） x 2% = $9.2，四捨五入後$9，換算一件商品總共要支付給平台21元。

賣家們在陸續收到調漲通知後，除了傻眼平台又漲手續費，也紛紛抱怨「剛跳出通知，我還以為看錯了！一堆削價競爭，利潤已經超低，還漲手續費，要我們小賣家做身體健康就是！」、「超蝦的～手續費越收越高！」、「系統一直出包還狂漲」、「開『蝦皮店到店』的成本需要賣家幫忙吸收」。

「蝦皮真的太誇張 很常系統出問題我們沒要求賠償 倒是要多抽我們錢」、「該考慮棄蝦了」，另有賣家說「還有買家以為不干他們的事，這都反應在東西價格好嗎」、「y拍跟露天的機會來了，就看他們會不會掌握了」。