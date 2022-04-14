千警護送大甲媽回鑾　台中警局長撂重話：敢鬧事一律當場逮捕

▲▼台中出動1282名警力維護大甲媽回鑾安全，警察局長撂下重話，敢鬧事當場逮捕。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽遶境隊伍16日凌晨將回到台中市，為了避免重演彰化搶轎滋事風波，台中市局長蔡蒼柏今天強調，遶境前已先逮捕暴力討債、槍砲等493人，如今在回鑾途中，也已投入1282名警力維護秩序，一旦有人故意搶轎鬧事，一律當場逮捕，依法嚴懲嚴辦。

為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，16日凌晨4時將從台中市大度橋回鑾進入台中市轄區，有鑑於遶境彰化時發生黑道幫派或陣頭香客，刻意製造搶轎事端或趁機鬧事打架，嚴重影響社會秩序與生活，蔡蒼柏召集各分局長及刑警大隊長等一級主管召開專案會議，宣誓「喜迎媽祖歡迎來臺中，敢亂當場逮捕依法嚴懲嚴辦。」

早在大甲媽祖遶境活動之前，台中檢方就和警方聯手掃蕩各類犯罪，迄今查獲暴力討債集團、詐欺集團、地下錢莊、槍砲及各類賭博犯罪共113件493人，事先淨化治安。

蔡蒼柏要求各分局應事先掌握各宮廟、陣頭成員名冊與參香時段，告誡、約制不得有脫序行為，以「民眾安心、遶境平安、活動圓滿」三大目標，針對任何不法的滋事者，一個都跑不掉，確保活動安全。

此外，台中警方在16、17日將部署1282名警力，而且在遶境路線，實施分段調撥車道管制措施；17日10時起大甲鎮瀾宮及周邊道路實施交通管制措施，另因大甲市區停車位有限，建議參與遶境活動民眾請儘量搭乘台鐵或公車等大眾運輸工具。