顏清標爭議再起！大甲媽遶境負聲量創新高　側翼粉專狂刷負評

▲仍有不少民眾參加遶境。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

大甲媽祖遶境8日盛大起跑，往年常見藍綠政客搶扶鑾轎，今年除了防疫考量、暴力事件，還有顏清標董座資格爭議等因素連帶影響場面略顯冷清，包括台中在地立委蔡其昌、林靜儀等綠營大咖都缺席，《TPOC台灣議題研究中心》分析指出，今年媽祖遶境的網路「負面聲量」創新高。

9天8夜大甲媽祖遶境進香行程邁入第5天，台灣議題研究中心昨（12）日透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析2020至今3屆大甲媽祖遶境的網路聲量，以每年的起駕日至遶境第3天計算，前2年都是正面聲量大於負面聲量。

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今年則首度出現負面聲量大於正面的情況，好感度跌破1，負聲量創新高達8806則，正聲量僅剩6327則，其中原因包括在今年遶境第2天，統促黨總裁「白狼」張安樂帶人硬闖管制區「搶轎」，與警方爆發激烈衝突造成3名警官受傷，以及起駕日大甲鎮瀾宮放天燈祈福時，上空約2分鐘就意外墜落等負面消息。

▲繞境網路聲量趨勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心）



今年繞境綠營要角缺席，藍營則剩前總統馬英九、前省長宋楚瑜參與起駕，藍綠政客在臉書上的相關發文特別冷清，綠營從去年31篇貼文降至2篇，藍營從35篇降至4篇，不過從親綠的側翼粉專來看，討論繞境的貼文卻有上升情形，從去年12篇增至今年27篇，互動數也成長超過4倍，可見綠營粉絲仍保有對繞境的關注度，只是沒有在政客粉專上討論。

側翼粉專多以暴力衝突的新聞發起討論，而透過文字雲分析底下的網友留言，發現「打架」、「黑道」、「球棒」、「格鬥」、「開打」等偏負面的詞彙出現頻率較高。

▲繞境相關文字雲。（圖／TPOC台灣議題研究中心）

另外，這次遶境也讓鎮瀾宮董事長顏清標連任再度引起關注，因為白狼張安樂搶轎爆發衝突，有學者在談話性節目中認為，顏清標的地位受到威脅。政治學教授范世平在「鄭知道了」中透露，顏清標的董座正當性之前已經被質疑，如今又壓不住張安樂鬧事，可以說「鎮瀾宮董座」保衛戰提前開打。

不過也有大甲鎮瀾宮前信徒代表在「新台灣加油廖筱君粉絲團」中透露，張安樂跟顏清標應該早就喬好了，這代表的意思是「我就是老大 換我來扶轎。」資深媒體人周玉蔻則不斷在臉書發文要求顏清標下台請辭董座。