快篩劑採購價最低59元民眾卻要花300元　國民黨團喊：應該免費

▲國民黨團舉行「疫情大暴發 不見政府配套 小市民只能隨人顧性命？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，國民黨立法院黨團14日上午舉行「疫情大暴發，不見政府配套，小市民只能隨人顧性命？」記者會，再度呼籲政府應成立「快篩試劑國家隊」，把售價壓到合理的價格，國民黨立委謝衣鳳指出，應該讓願意出門做快篩的民眾可以免費拿到快篩試劑，避免社區存在染疫黑數。

黨團書記長萬美玲今天質疑，根據衛福部疾管署「政府採購快篩試劑統計表」內容，快篩試劑的最低採購價格是福爾威創59元，可是民眾到藥局、藥妝店購買的價格卻達300元，既然成本這麼低，全民經濟壓力如此之大，又必須頻繁使用快篩試劑，呼籲應該盡快成立「快篩試劑國家隊」，把販售價格壓到合理價格。

萬美玲也說，指揮中心日前公布「確診個案居家照護管理指引」草案，卻沒說清楚到底要怎麼做，是「空有口號」；對比世界各國，美國是提供居家送藥服務、南韓是透過線上問診3小時內將處方藥配送到府、英國也是在24小時內由專家開藥，反觀台灣至今「只聞樓梯響，不見藥劑來」。

謝衣鳳補充，指揮中心規劃透過「健康益友APP」遠距看診，但全台配合該軟體的只有16家醫院，其中有8家是醫療中心，若未來單日確診人數突破千人，醫療體系能否容納這麼多確診患者？輕症患者是否可以透過這個軟體獲得照顧？呼籲衛福部長陳時中不要再想要選台北市長還是桃園市長，而應先規劃好遠距醫療配套及指引，讓各地方政府可以處理。

此外，萬美玲表示，前天教育部公布新的停課指引標準，可是昨天桃園出現一所103班學校的學生確診，有64班、1903個學生在校內進行PCR檢驗，直到晚間7點才陸續回家，很多低年級的學生過程中驚慌、害怕，家長也非常擔心、憤怒，顯示中央要與病毒共存，但在校園內仍在追求清零，「中央有說法，地方有作法」，政策混沌不一致。

▼國民黨團舉行記者會，出示快篩試劑採購及販售價格圖表。（圖／國民黨立法院黨團提供，下圖同）