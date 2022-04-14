　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快篩劑採購價最低59元民眾卻要花300元　國民黨團喊：應該免費

▲▼國民黨團召開「疫情大暴發 不見政府配套 小市民只能隨人顧性命？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行「疫情大暴發 不見政府配套 小市民只能隨人顧性命？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，國民黨立法院黨團14日上午舉行「疫情大暴發，不見政府配套，小市民只能隨人顧性命？」記者會，再度呼籲政府應成立「快篩試劑國家隊」，把售價壓到合理的價格，國民黨立委謝衣鳳指出，應該讓願意出門做快篩的民眾可以免費拿到快篩試劑，避免社區存在染疫黑數。

黨團書記長萬美玲今天質疑，根據衛福部疾管署「政府採購快篩試劑統計表」內容，快篩試劑的最低採購價格是福爾威創59元，可是民眾到藥局、藥妝店購買的價格卻達300元，既然成本這麼低，全民經濟壓力如此之大，又必須頻繁使用快篩試劑，呼籲應該盡快成立「快篩試劑國家隊」，把販售價格壓到合理價格。

萬美玲也說，指揮中心日前公布「確診個案居家照護管理指引」草案，卻沒說清楚到底要怎麼做，是「空有口號」；對比世界各國，美國是提供居家送藥服務、南韓是透過線上問診3小時內將處方藥配送到府、英國也是在24小時內由專家開藥，反觀台灣至今「只聞樓梯響，不見藥劑來」。

謝衣鳳補充，指揮中心規劃透過「健康益友APP」遠距看診，但全台配合該軟體的只有16家醫院，其中有8家是醫療中心，若未來單日確診人數突破千人，醫療體系能否容納這麼多確診患者？輕症患者是否可以透過這個軟體獲得照顧？呼籲衛福部長陳時中不要再想要選台北市長還是桃園市長，而應先規劃好遠距醫療配套及指引，讓各地方政府可以處理。

此外，萬美玲表示，前天教育部公布新的停課指引標準，可是昨天桃園出現一所103班學校的學生確診，有64班、1903個學生在校內進行PCR檢驗，直到晚間7點才陸續回家，很多低年級的學生過程中驚慌、害怕，家長也非常擔心、憤怒，顯示中央要與病毒共存，但在校園內仍在追求清零，「中央有說法，地方有作法」，政策混沌不一致。

▼國民黨團舉行記者會，出示快篩試劑採購及販售價格圖表。（圖／國民黨立法院黨團提供，下圖同）

▲▼國民黨團記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲▼國民黨團記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／桃園今+70！　本土個案暴增
柯文哲罵狗導火線就是他！　不忍了將「退出民眾黨」
LIVE／今確診上看千例　搶保單！今剩這5家能買
登熱搜第2「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異一字型騎法曝
長榮家族「有心人士搞對立」？　張國煒：知道是誰就槍斃
快訊／台東今+23！進香團20人確診　5校停課2天
遺產全給他！張國煒：遺囑是爸爸寫的　我從頭到尾沒這個心
16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬
快訊／立榮、星宇合併？　張國煒首現身回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

111年專技會計師等4類科高考　考試院會拍板8月19日登場

蘇貞昌宣布徵用快篩劑　目標每月4000萬劑

新北全面啟動居家照護　侯友宜宣布：防疫邁向另一個階段

快訊／行政院本週PCR、快篩961人　司機、職員累積5人員確診

柯文哲罵狗導火線就是他！　當事人不忍了要「退出民眾黨」

ET民調／陳時中32.1％緊咬蔣萬安　黃珊珊20.7%制霸20-39歲

直擊／行政院聯絡人確診　立法院出動防疫人員緊急清消

新台灣模式「重症清零 輕症控管」　7大措施一次看

快訊／林奕華證實：行政院聯絡人確診　今上午緊急換會議室

快訊／行政院傳科長級府會聯絡人確診　昨出席立院教委會公聽會

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

111年專技會計師等4類科高考　考試院會拍板8月19日登場

蘇貞昌宣布徵用快篩劑　目標每月4000萬劑

新北全面啟動居家照護　侯友宜宣布：防疫邁向另一個階段

快訊／行政院本週PCR、快篩961人　司機、職員累積5人員確診

柯文哲罵狗導火線就是他！　當事人不忍了要「退出民眾黨」

ET民調／陳時中32.1％緊咬蔣萬安　黃珊珊20.7%制霸20-39歲

直擊／行政院聯絡人確診　立法院出動防疫人員緊急清消

新台灣模式「重症清零 輕症控管」　7大措施一次看

快訊／林奕華證實：行政院聯絡人確診　今上午緊急換會議室

快訊／行政院傳科長級府會聯絡人確診　昨出席立院教委會公聽會

張國煒表明只是暫時代管立榮　要好好把星宇做好才對得起帶出來的兄弟

紐約現Omicron兩個新型亞變種　傳播速度比BA.2快25%！確診狂飆

快訊／台大農化系4確診！疑校友返校徹夜吃喝傳播「系館封閉1週」

地表最受矚目爭產！長榮兄弟用「律師+黑道」互打...6年不往來

夾娃娃偷吃步　高雄男靠一支「電弧打火機」爽夾7公仔

不斷更新／桃園增6校停課　全台18縣市329校停課名單曝光

風・Luxury／G-SHOCK上攻10萬市場　內外更強悍、質感大升級

快訊／桃園今+70！本土個案暴增　鄭文燦下午記者會說明

9歲童「雞雞躲起來」讓爸媽好焦慮　求診網路名醫結果更慘

沒感覺？掃地機機器人猛吸肚肚「軟爛柴照睡」　最後反應笑噴千人

政治熱門新聞

陳時中接班人呼之欲出？　「蔡總統御醫」呼聲高

芬蘭女總理嗆俄竟是假的！　綠委、486先生慘遭「認知作戰」

「陳時中心思在選舉」　她籲：讓真正的公衛專家接手吧

快訊／雙和醫院爆群聚　急診室護理師1傳4

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

邱泰源接棒陳時中恐見光死？　周玉蔻酸「活該」

北市曝7確診足跡！這家禮服店又上榜

全民國防手冊內容脫離現實　民眾黨批國防部：抗中保台淪笑柄

2022國民黨桃園市長選戰　黃國園表明立場

全國每日本土確診數若破千　新北市：不再公布足跡

政院擬提修法　縣市議員財產需上網申報揭露

快訊／新北+162最新足跡　麥當勞、路易莎、好市多、自助餐、網咖

政院將修所得稅法、遺產贈與稅法　強化公益信託適用租稅優惠

北市曝10確診足跡　多間餐廳上榜

更多熱門

相關新聞

快訊／林奕華證實：行政院聯絡人確診　今緊急換會議室

快訊／林奕華證實：行政院聯絡人確診　今緊急換會議室

本土疫情升溫，立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委林奕華14日證實，一名曾出席教育及文化委員會公聽會的行政院聯絡人確診，不過，該員平常負責與行政院聯繫，不會接觸到其他立委或助理，因此今天上午接獲通知後，依照立法院的規定，緊急更換會議室。

桃園市長怎佈局？　朱立倫：我不是笨蛋

桃園市長怎佈局？　朱立倫：我不是笨蛋

2022國民黨桃園市長選戰　黃國園表明立場

2022國民黨桃園市長選戰　黃國園表明立場

陳吉仲曝若沒蛋「整個執政他是最大破口」

陳吉仲曝若沒蛋「整個執政他是最大破口」

蔣萬安：一起把impossible變I’m possible

蔣萬安：一起把impossible變I’m possible

關鍵字：

國民黨謝衣鳳萬美玲

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

估本周日增破千　醫預言未來光景

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

安珀赫德控遭強尼戴普用酒瓶強暴

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

女星嫁港富商淡出13年　45歲悄返台「驚人近況曝光」！

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面