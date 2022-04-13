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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市黨團成員全到齊！　蔣萬安喊：一起把impossible變I’m possible

▲蔣萬安13日出席國民黨北市議會黨團幹部交接。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲蔣萬安13日出席國民黨北市議會黨團幹部交接。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議會黨團今（13日）進行新任書記長、副秘書長交接，被點名參選年底首都市長之戰的立委蔣萬安特地到場，動機引人聯想。事後蔣萬安透過臉書提及此次交接，所有黨籍議員都一同參與，他也喊出要與黨團議員重建台北的榮光與美好，一起把impossible，變成I’m possible。

蔣萬安13日表示，今天是台北市議會國民黨黨團新任書記長、副書記長交接的日子，感謝所有黨籍議員都一同參與。這麼多年來，台北市議會一直是專業度最高、最認真的民意機構，自己做為台北市的立法委員，過去在地方服務上也和在地議員們有很密切的合作，在大家身上他見識到對市政議題瞭解的深度、及服務民眾大小問題的廣度。

蔣萬安回憶道，還記得2016年他第一次參選時，做為一個政治素人，坦白說，除了滿腔熱血，對於選舉時該注意的「眉眉角角」，實在不懂，但幾位選區的議員前輩，代領他拜訪里長、到市場拜票，這些有形與無形的協助，他都點滴在心頭。

蔣萬安也說，去年底公投前夕，我們作伙拿著大聲公，不分晴雨，在台北市各區進行公投宣講。在街頭、在市場，共同為堅持的理念而奮鬥。雖然最後結果不盡人意，但我們真的凝聚起來，真的有一起打拼的感覺。

「我在台北出生、成長、求學，見證台北幾十年來的進步，但也看到了風華漸老的疲憊身影。從政這六年來，我一直希望將創新的思惟，帶入公共政策當中。不論是環保永續與經濟發展的共生，都市更新與歷史風貌的共存；科技發展與傳統文化的共榮，我們應該擺脫過去的框架，以創新服務的精神，重建台北的榮光與美好。」

蔣萬安強調，「雖然我們可能來自不同世代，有不同的生活經驗，甚至對於市政也有不同看法，但未來不管在什麼崗位上「服務市民、守護市民」都是我們共同的使命！並肩同行，讓我們一起把impossible，變成I’m possible！」

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