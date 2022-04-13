2022桃園市長選戰國民黨提名人選　「黃國園」黨部表明立場

▲主委蔡忠誠表示，桃園是國都，在2022選舉是六都的重中之重。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨內部針對提名人選，出現「反空降」參選爭議不休之際，黃國園黨部13日召開記者會，說明立場。主委蔡忠誠表示，桃園是國都，在2022選舉是六都的重中之重，民進黨在桃園執政已8年，然由去年公投得票數據顯示，藍營獲支持度高，但唯有提名最強的參選人，同時採「陸、空戰」合體，才能贏回桃園。

▲2022桃園市長選戰國民黨提名人選，「黃國園」表明立場。（圖／記者楊淑媛攝）

蔡忠誠說，近月來，黨部接獲不少老黨員或是關心桃園市長選舉的電話，也有一些不同的聲音，或是透露出藍營失去桃園政權8年的焦慮，更多是對市長能否勝選的憂心，因此，黃國園黨部今日表達對2022國民黨提名桃園市長參選人立場的看法。

▲四大公投桃園得票數據。（圖／黃國園黨部提供）

蔡忠誠強調，黃國園並無支持特定人選，但人才是國民黨最重要的資產，黨中央基於全般考量，會把對的人擺在對的位置。鑑於各縣市選情各異，因此，只有因地制宜才能提高勝選的機會，他深信沒有人比朱立倫主席更關心桃園市長的選情，黃國園黨部的立場是絕對全力支持中央提名機制，也絕對尊重提名結果。

蔡忠誠分析，桃園是閩、客、外省及新(原)住民等多族群融合的新興城市，在2022選舉是重中之重，未來無論哪位同志獲得提名，希望能整合各參選者的強項，將在地基礎(陸軍)與網路優勢(空軍)，相輔相成、陸空合體，國民黨才有勝選的契機。

桃園擁有227萬人口、平均齡不到41歲，是一座年輕的城市；去(2021)年一年，國民黨一直在找「贏」的方法，從年初的「罷王」到年終的四大公投，深刻體認到，唯有無私無我、團結一致、目標明確，才是勝利的保證。對於熱愛、關心國民黨2022市長選舉的黨員焦慮，蔡忠誠說，約在4月底、5月初，國民黨最強的市長人選，將會浮現檯面。