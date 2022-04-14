高市議員參選人總部遭砸雞蛋、撒冥紙　2嫌落網...拒說犯案動機

▲前罷捷發言人競選總部被砸雞蛋、撒冥紙，警鎖定2嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

前罷捷發言人徐尚賢先前無預警宣布，將以無黨籍投入高雄市鳳山區議員選戰，但競選總部昨遭不明人士砸雞蛋、撒冥紙。警方經調閱監視器與大數據分析後，鎖定特定1車2人，並以車追人，昨晚間逮蔣姓、莊姓2嫌到案。

徐尚賢的競選總部被撒冥紙、丟雞蛋，經過調閱總部監視器發現，昨凌晨一點半左右，有兩名男子到總部門口，先觀察狀況後丟出雞蛋和撒出冥紙，警方立即著手偵辦，以公然侮辱、毀損、恐嚇方向進行相關調查。

▲▼高市議員參選人競選總部遭砸雞蛋、撒冥紙，警逮2嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

經專案小組調閱監視器與大數據分析後，鎖定特定1車2人，並以車追人，循線鎖定犯嫌落腳處，專案小組人員於昨（13）日19時許，陸續帶到蔣姓、莊姓嫌犯到案。

蔣姓等2人坦承犯案，但拒絕透露犯案原因，警方將持續深入調查偵辦，全案依涉嫌恐嚇、公然侮辱、毀損罪案嫌移送請地檢署偵辦。

▼前罷捷發言人競選總部被砸雞蛋、撒冥紙。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對這起恐嚇案，徐尚賢表示，他從元旦宣佈將以無黨籍的身份參選鳳山區市議員以來，威脅和利誘從來沒有斷過，或許因此樹立了許多的敵人，「你可以不喜歡我，對我不滿和不悅，但是你用如此惡劣的方式來毀損服務處，侮辱我們，並造成服務處人員心生恐懼，因而畏懼，我們不能接受，相信社會大眾也無法苟同」。

徐尚賢強調，以民為本、不分黨派的無黨籍參政難道就活該要被這樣對待嗎？！關於犯案人警方已經著手偵辦，相信司法單位可以還給我們民團一個公道，「我們民間鬥士團體，我徐尚賢，依然會堅持以無黨籍的身份參選鳳山區市議員到底！」