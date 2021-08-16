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台灣加速採購疫苗提案被擋　前罷捷發言人按鈴告發「高雄9立委」

▲前罷捷發言人徐尚賢帶領民眾到地院按鈴申告。（圖／記者洪靖宜攝）
▲前罷捷發言人徐尚賢帶領民眾到地院按鈴申告。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

由前罷捷發言人徐尚賢帶領十多位民眾到高雄地檢署按鈴申告，告發高雄的9名立委，他們指出，62名立法委員於立法院反對台灣於8月底前加速採購4千萬劑國際認證的疫苗，導致台灣至今疫苗仍嚴重不足，認為這是立委廢弛職務而釀成人民嚴重的災害。

▲前罷捷發言人徐尚賢帶領民眾到地院按鈴申告。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前罷捷發言人徐尚賢帶領民眾到地院按鈴申告。（圖／記者洪靖宜攝）

前罷捷發言人徐尚賢16日上午帶領10多位民眾，到高雄地檢署按鈴申告，一群人高舉旗子，頭綁布條，高喊「疫情爆發要人命、進口疫苗救性命」、「立委阻擋疫苗、百姓聯名提告」、「立委瀆職、人民提告」，針對高雄9位立委，包含邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆、管碧玲，告發他們觸犯《刑法》第130條，公務員廢弛職務釀成災害者，可處3年以上10年以下有期徒刑。

▲前罷捷發言人徐尚賢帶領民眾到地院按鈴申告。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民團指出高雄9立委廢弛職務釀成人民嚴重的災害。（圖／記者洪靖宜攝）

他們認為，62名立法委員6月18日於立法院反對台灣於8月底前加速採購4000萬劑國際認證的疫苗，導致台灣至今疫苗仍然嚴重不足，發言人徐尚賢指出：「超前部署根本是屁話，疫苗不足造成台灣人枉死，何其無辜，台灣人生活難以為繼，何其無助，沒有疫苗可打，何其無奈，要逼台灣人冒生命危險打高端嗎？想把台灣人當成白老鼠來實驗嗎？」

▲前罷捷發言人徐尚賢帶領民眾到地院按鈴申告。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民團指出高雄9立委廢弛職務釀成人民嚴重的災害。（圖／記者洪靖宜攝）

徐尚賢指出，督促政府購買安全足夠疫苗捍衛百姓生存權，無疑是立委職務，如今廢弛職務，造成人民嚴重災害，明顯觸犯刑法，因此「要替枉死冤魂提告瀆職」。由各地方百姓告發高雄9名立委，高雄民團先拋磚引玉，希望全台各地響應，揭竿起義，向62位立委提告。

他認為，疫情爆發開始疫苗就不足，但當時政府就說夠，等到發現疫苗真的不夠時，先用AZ封台灣人嘴，後來又用莫德納堵嘴，但目前兩種都快不夠，再用台灣價值綁架台灣人，要大家等高端，政府用洗腦方式騙百姓。對於高雄9名立委沒感覺做了什麼事，只有護航高端。

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