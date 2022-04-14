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大陸 大陸焦點 特派現場

尪「領固定薪水」不菸酒勤工作！二婚妻不滿想離：又嫁個窩囊廢

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫freepik）

▲大陸一名女子抱怨丈夫不抽菸不喝酒，是個「窩囊廢」。（示意圖／取自免費圖庫freepik）

圖文／CTWANT

夫妻之間應該相互扶持，想要讓生活變得更好，要共同努力，而非只單方面依靠其中一人。大陸福建有一名女子在網路抱怨，因為丈夫領固定薪水，還有種種生活習慣，無法滿足她的要求，怒轟「嫁了個窩囊廢」，讓她想要離婚，不過網友反而一面倒勸：「趕緊離！」

據了解，女子的年紀不詳，自稱二婚，透露自己的丈夫不抽菸不喝酒，每個月拿固定的薪水，愛好做家事、打掃環境衛生以及做飯，在外人看來十分難能可貴，根本是公認的模範丈夫，然而在女子眼中卻不是這麼一回事。

女子直言，「二婚又嫁了個窩囊廢！拿著固定工資，不抽菸不喝酒，一個大男人每天就會做飯搞衛生，和他過日子一點浪漫和激情也沒有，又想離婚了！」網友看到後，紛紛留言痛批，「真的不知道知足」、「心比天高，山雞命」、「這女人可能比較X，習慣抽菸喝酒家暴男」。

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子認為丈夫不夠浪漫，因此想離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

其實，妻子抱怨丈夫的案例時有耳聞，大陸先前有一名37歲女子曾抱怨，和丈夫結婚7年，對方完全不出去工作賺錢，家中經濟收入和生活開銷都是她在扛，但丈夫認為「家裡不缺錢」，所以覺得沒必要出去賺錢。不過，這些都是女子的片面之詞，若以丈夫的視角來看，結果就完全不同。

事情的真相是，女子和丈夫每天都吵架，丈夫不想出去工作的原因是「我覺得我不缺錢，沒這個必要」，因為之前工作都有存錢，他也沒從妻子那邊拿錢，家裡拆遷補貼金也是妻子保管，用來繳學費綽綽有餘，而且家庭衛生和照顧孩子都是他負責。

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