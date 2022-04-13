一車賺12.9萬貨車司機仍拒往上海　糧油公司：建議開發鐵路運力保供

▲運送物資的貨車司機在鄰近上海的高速公路休息站內休息。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海新冠疫情持續，聯外道路管制嚴格，擔任物資運輸的貨車司機得承受不少壓力。大陸一間大型糧油公司高管透露，即便開出每車最高3萬元人民幣（約12.9萬元新台幣）運費的高價，仍然沒有司機願意跑上海，物資無法發運，「建議充分挖掘鐵路運力，保障上海的糧油物資供應。」

▲志願者從貨車上卸下糧油等物資分送給居民。（圖／CFP）

《第一財經》報導，以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常的運費在7000元（人民幣，下同）左右，現在已經漲到25000元到30000元，還是沒有司機接單。糧油公司高管表示，「4月以來，由於物流中斷，公司至今無法向上海市場發貨。」

該名高管指出，卡車司機的顧慮在於將貨物送到上海後，由於上海是疫區，行程碼被標記的情況下，回程在一些地方將無法下高速，「即便下高速，也會在當地被要求集中隔離，一般會隔離半個月，這半個月將沒有任何收入。」

對於在疫情下，公路運輸的不便，該名高管認為，透過與上海交界未出現疫情的周邊地區設立物資中轉基地是可嘗試的辦法，「外地卡車司機將物資送到中轉基地後，物資通過集裝箱（貨櫃）的形式（避免二次裝卸，提高轉運效率）轉運到上海的卡車上，外地司機不進上海，不用顧慮回程被強制隔離，以解決後顧之憂。」

▲外地貨車司機擔心進上海後行程碼被標記，返程需要增加隔離成本。（圖／CFP）

此外，高管還建議，上海鐵路運輸極其便利，阻力小，效率高，「建議上海鐵路局與周邊各地方鐵路局充分溝通，開闢抗疫物資供應保障綠色通道，為保供應企業優先調撥車皮，使物資可以直接送入上海。」

據了解，在疫情前，大陸主要的糧油企業在上海及其周邊省市均設置大量工廠，生產能力充沛，但當前受困於物流問題，糧油食品無法及時發運。同時，上海發生疫情後，也陸續傳出有貨運司機滯留半路的情況發生，成為上海物資保障供應的一道難題。