正妹刺青師X2工作照曝光　告贏盜圖母子「請大家支持原創者」

▲刺青師羅小姐(左起)與郭小姐不滿精心創作的圖案被其他刺青店抄襲，憤而提告。（圖／當事人提供）

記者劉昌松／台北報導

台北盧姓和郭姓正妹刺青師，平常認真專研刺青圖樣，參加比賽，卻在日前發現苦心設計的美圖遭人盜用，憤而委託律師提告，台北地檢署調查發現在西門町經營刺青店的張姓女子和兒子翁男，分別盜用2名正妹刺青師的「曼陀羅」、「彼岸花」、「鳶尾花」圖案，13日依違反《著作權法》起訴盜圖母子，正妹刺青師將評估後續求償。

告訴人委任吳宏毅律師表示，本案起訴後由台北地院審理中，謝謝偵查中檢察官協助，告訴人方面均尊重法院與地檢署判斷，後續將評估提出民事上求償，也請大家繼續支持原創作者。

▲▼「規矩」羅姓刺青師以及創作的曼陀羅圖案(下)。（圖／當事人提供）

有別於過去刺青以神魔圖騰為主，台灣刺青已經開始走唯美與俏皮風，「規矩刺青」盧姓刺青師專長除了栩栩如生的小動物，還喜歡在人體上描繪帶有神秘色彩的曼陀羅，曾獲得台灣國際紋身藝術展中幾何圖騰小圖第2名。另間「墨栩工作室」郭姓刺青師，則擅長水彩紋身，輕柔線條配上優美漸層，也是客人搶著預約的刺青名師。

這2名刺青師在2018到2020年間，分別在IG或FB公開自己創作的曼陀羅、藍色彼岸花、紫色彼岸花、鳶尾花等4項刺青作品，同樣都也獲得消費者推崇，沒想到在西門町經營刺青店的張姓女子和兒子翁男，在2020年3月起，也陸續在網站上PO出相類似作品。

▲▼「墨栩」郭姓刺青工作時的模樣以及創作的藍紫彼岸花、紅彼岸花、鳶尾花。（圖／當事人提供）

2名刺青師一看就覺得母子抄圖，紛紛報警提告違反《著作權法》，母子到案承認PO出的是她們為客人刺青完成作品，但內容只是一般的幾何造型組成的植物或圖案，不能因為相近似就說是在抄襲。

因遭侵權的刺青師拿出比對圖，指出包括花朵轉折、枝葉開散等約10多處抄襲部位，加上2名刺青師PO網時間遠早於這對被告母子，檢察官最後認定這對母子涉嫌違反《著作權法》，擅自重製、公開展示他人著作財產權等罪，依法提起公訴。