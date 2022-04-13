正妹刺青師怒告！精美「曼陀羅」遭盜　西門町母子檔抄襲4圖被訴

▲正妹刺青師指控1對母子涉嫌抄襲重製她的刺青作品。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

盧姓正妹刺青師日前發現，自己設計出的精美「曼陀羅」刺青圖案，遭同行盜用，無獨有偶，另間以水彩風格聞名的刺青工作室，也發現自己創作的「彼岸花」、「鳶尾花」圖案被抄，盜圖的都是在台北市西門町營業的張女和兒子翁男，台北地檢署調查認為，張女母子涉嫌重製並公開展示他人創作，13日依違反《著作權法》起訴。

有別於過去刺青以神魔圖騰為主，台灣刺青已經開始走唯美與俏皮風，盧姓刺青師專長除了栩栩如生的小動物，還喜歡在人體上描繪帶有神秘色彩的曼陀羅，曾獲得台灣國際紋身藝術展中幾何圖騰小圖第2名。另間位於台北市內湖的工作室，則擅長水彩紋身，輕柔線條配上優美漸層，也是客人搶著預約的刺青名師。

▲被控抄襲的母子刺青師辯稱，作品都是簡單的幾何圖案組成，不被檢察官採信。（示意圖／pixabay）

這2名刺青師在2018到2020年間，分別在IG或FB公開自己創作的曼陀羅、藍色彼岸花、紫色彼岸花、鳶尾花等4項刺青作品，同樣都也獲得消費者推崇，沒想到在西門町經營刺青店的張姓女子和兒子翁男，在2020年3月起，也陸續在網站上PO出相類似作品。

2名刺青師一看就覺得母子抄圖，紛紛報警提告違反《著作權法》，母子到案承認PO出的是她們為客人刺青完成作品，但圖案內容只是一般的幾何造型組成的植物或圖案，不能因為相近似就說她們是在抄襲。

因遭侵權的刺青師拿出比對圖，指出包括花朵轉折、枝葉開散等約10多處抄襲部位，加上2名刺青師PO網時間遠早於這對被告母子，檢察官最後認定這對母子涉嫌違反《著作權法》，擅自重製、公開展示他人著作財產權等罪，依法提起公訴。