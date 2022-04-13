攜手在地共創慢經濟　台東縣政綜合發展座談會起跑

▲台東縣政綜合發展鄉鎮市座談會首場次「成功起跑」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為前瞻佈署台東未來4年建設發展，台東縣政府著手規劃113年至116年縣綜合發展實施方案，在提出實施方案規劃前，自今(13)日至7月中旬巡迴16鄉鎮市舉辦共18場座談會。



首場次由「成功起跑」，今日下午在海岸線成功鎮忠智里活動中心舉行，縣長饒慶鈴率相關局處主管及人員出席，並廣邀地方意見領袖、鄉鎮市長、民意代表、村里長、部落主席、社區發展協會及民間團體等共同參與，地方提出部立台東醫院成分院醫療設備及醫生擴充、0323震災慰問與房屋修繕補助等問題，請求縣府協助。

座談會將先由饒縣長說明《慢經濟in台東》2030政策白皮書以「快」支持「慢」，凸顯台東縣特有的自然人文品牌價值，創造實際經濟產值的政策理念。接著在花東綜合發展實施方案規劃團隊回顧1至3期縣綜合發展實施方案執行成果，並提出未來台東縣第4期(113年至116年)綜合發展實施方案的規劃方向後，邀請現場關心台東未來發展的鄉親，與縣府各局處代表針對地方發展現況與未來願景進行深度的交流討論。

饒慶鈴表示，縣府推動的政策，與台東整體發展、縣民生活緊密相關，因此希望藉由座談會蒐集多方意見，期以未來4年計畫能協助解決地方及民眾的需要，發展更具競爭優勢與價值創新的優勢產業。縣府會將民眾建言轉化為縣政規劃參考，共同找出台東發展最好的方向，不僅要讓縣民生活過的滿意，產業發展得到支持，也歡迎更多喜愛台東的民眾東漂或二地居，讓台東成為更多人心中的第2個家。