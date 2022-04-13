提升偏鄉醫療　成功鎮衛生所遷建工程動土

▲台東縣成功鎮衛生所遷建工程今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮衛生所建物老舊不敷使用，為提升鄉鎮醫療照護能量，提供鄉親最好服務，台東縣政府今(13)日在現址對面舉行遷建工程動土典禮。縣長饒慶鈴表示，近年縣府爭取約3.8億元經費，改善優化縣內5座鄉鎮市衛生所服務環境，包括今日動土的成功衛生所、即將落成的長濱衛生所、池上衛生所遷建等，提升各鄉鎮醫療照護能量，讓縣民有更良好的生活品質。

縣長饒慶鈴表示，台東縣因幅員狹長、人口密集度低與高齡化，醫療照護資源取得不易，衛生所是偏鄉重要的醫療據點。今日成功鎮衛生所動土興建、池上鄉衛生所目前新建工程招標、長濱鄉新建衛生所已完工，即將於4月22日落成啟用，而台東市衛生所預計明年進行空間再設計，重新規劃動線與辦公設施。

台東縣衛生局說明，成功鎮衛生所，原有建物為40年舊建築，除了空間老舊不敷使用，且因地震、海砂已有水泥剝落、鋼筋外露的情形，且近3年因疫情關係，鄉親擠在衛生所外搭帳蓬來打疫苗，為保障就醫民眾及衛生所同仁安全，並提升醫療服務品質，在衛生所現址對面興建地上4樓、總樓地板面積約960平方公尺(約291坪)的新建物，規劃1樓為醫療門診等公衛醫療照護空間，2、3樓為行政辦公室、會議室、衛教室等行政空間，4樓則是職員宿舍，預計112年第三季完工，屆時提供鄉親安全良好的就診環境，並提供遠距視訊診療等便利醫療服務，也讓衛生所同仁有更舒適的辦公空間。