　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升偏鄉醫療　成功鎮衛生所遷建工程動土

▲台東縣成功鎮衛生所遷建工程今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣成功鎮衛生所遷建工程今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮衛生所建物老舊不敷使用，為提升鄉鎮醫療照護能量，提供鄉親最好服務，台東縣政府今(13)日在現址對面舉行遷建工程動土典禮。縣長饒慶鈴表示，近年縣府爭取約3.8億元經費，改善優化縣內5座鄉鎮市衛生所服務環境，包括今日動土的成功衛生所、即將落成的長濱衛生所、池上衛生所遷建等，提升各鄉鎮醫療照護能量，讓縣民有更良好的生活品質。

縣長饒慶鈴表示，台東縣因幅員狹長、人口密集度低與高齡化，醫療照護資源取得不易，衛生所是偏鄉重要的醫療據點。今日成功鎮衛生所動土興建、池上鄉衛生所目前新建工程招標、長濱鄉新建衛生所已完工，即將於4月22日落成啟用，而台東市衛生所預計明年進行空間再設計，重新規劃動線與辦公設施。

台東縣衛生局說明，成功鎮衛生所，原有建物為40年舊建築，除了空間老舊不敷使用，且因地震、海砂已有水泥剝落、鋼筋外露的情形，且近3年因疫情關係，鄉親擠在衛生所外搭帳蓬來打疫苗，為保障就醫民眾及衛生所同仁安全，並提升醫療服務品質，在衛生所現址對面興建地上4樓、總樓地板面積約960平方公尺(約291坪)的新建物，規劃1樓為醫療門診等公衛醫療照護空間，2、3樓為行政辦公室、會議室、衛教室等行政空間，4樓則是職員宿舍，預計112年第三季完工，屆時提供鄉親安全良好的就診環境，並提供遠距視訊診療等便利醫療服務，也讓衛生所同仁有更舒適的辦公空間。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／宜蘭婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都出席
本土+744聚餐旅遊該取消？　專家：「2種人」可照常
快訊／阿塱壹古道海域膠筏翻覆！　1人不治身亡
搶到停售！　各家「防疫保單」一圖看懂
花蓮開第一槍「不公布足跡」遭洗版狂罵！　徐榛蔚改口了
快訊／大甲媽遶境爆足跡！　確診女福興宮外停留1hr
快訊／增2女赴阿妹演唱會染疫！　基隆+55　
快訊／彰化17足跡曝：阿泉爌肉飯、米糕店
快訊／台中+23！　大雅300人工廠爆群聚
4月炸4450例「確診分布地圖」曝！　2縣市一夜變色
快訊／篩檢2千人揪25確診！　柯文哲示警：潛伏感染源相當多
快訊／本土744例「分佈19縣市」！　新北+264最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

大甲媽必經「最有人情味」縣道　深夜在地美食溫暖香客身心胃

提升偏鄉醫療　成功鎮衛生所遷建工程動土

屏東阿北家中跌倒兒不敢移動　警協助緊急就醫

林宜瑾子弟兵朱正軒坐機車未戴安全帽被檢舉　南警開罰

鳳梨奉你　黃偉哲推薦全台最好吃的鳳梨

斗南環保科技公司引火警　環保局再開一張設備違規

台東延平鄉桃源村自來水延管工程今開工

民進黨初選違規看板氾濫不拆除　台南藍軍怒批圖利一黨！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

大甲媽必經「最有人情味」縣道　深夜在地美食溫暖香客身心胃

提升偏鄉醫療　成功鎮衛生所遷建工程動土

屏東阿北家中跌倒兒不敢移動　警協助緊急就醫

林宜瑾子弟兵朱正軒坐機車未戴安全帽被檢舉　南警開罰

鳳梨奉你　黃偉哲推薦全台最好吃的鳳梨

斗南環保科技公司引火警　環保局再開一張設備違規

台東延平鄉桃源村自來水延管工程今開工

民進黨初選違規看板氾濫不拆除　台南藍軍怒批圖利一黨！

安倍籲美國表明防衛台灣決心　外交部：堅持友台立場

惡霸犬曬太陽翻肚「放鬆到壞掉」　形象崩壞笑翻網：好像烤乳豬

陸近期依法釋放李明哲　陸委會：務求最短時間內安全返台

快訊／宜蘭晶園婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都列席

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

南投+1！花蓮父母確診傳女兒　匡列151人採檢結果曝

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

打不打第4劑疫苗？研究結果曝「保護力時間」：8週就失效

銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

即／雲林縣開第一槍　不跟進中央新停課標準

即／高雄某國中1學生確診　有外地旅遊史

台中新增24處足跡　七期金礦928、高檔義料

阿妹演唱會又+1　台中男遭突破感染

彰化二基醫院傳醫護確診　千人PCR採檢

疫情持續擴大　花蓮緊急啟動3快篩站

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

國小同學再聚首　備關東煮供大甲媽香客免費吃

只憑一張內褲照　15萬臉友立馬神出鹿港闆娘

白狼赴彰檢說明搶轎暴力疑雲

警監聯手取締改裝車緝獲通緝犯1名

南市再獲營建署前瞻計畫補助6億元

大觀音亭暨祀典興濟宮新董事就職

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

更多熱門

相關新聞

台東延平鄉桃源村自來水延管工程今開工

台東延平鄉桃源村自來水延管工程今開工

台東縣延平鄉桃源村鹿鳴部落長期以來用水不足，造成鄉親生活不便，台東縣政府爭取並挹注經費約2千萬元，今(13)日舉行延平鄉桃源村11鄰自來水延管工程開工祈福儀式，預計今年底將完工。

台東+4　3例都有花蓮慈濟足跡

台東+4　3例都有花蓮慈濟足跡

雲林縣啟動健康管理系統平台　鼓勵民眾量測維護自身健康

雲林縣啟動健康管理系統平台　鼓勵民眾量測維護自身健康

紅鼻子病房送溫馨　伴病童度過病痛

紅鼻子病房送溫馨　伴病童度過病痛

台東縣災害防救實作演練　今登場

台東縣災害防救實作演練　今登場

關鍵字：

衛生所 成功 台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面