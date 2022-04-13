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社會 社會焦點 保障人權

飯店大亨爆未婚生女　小三怨「沒付扶養費」怒棄4歲女結果慘了

▲▼小女孩哭泣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓女子把4歲女兒獨自丟在婚外情對象的公司後離去，被起訴涉嫌遺棄罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓女子和鄭姓飯店集團大老闆發生不倫，竟然以大老闆沒支付4歲女兒的扶養費為由，把女兒丟去大老闆的辦公室，員工當場看到傻眼，趕緊通知人在國外的老闆並報警，台北地檢署認為陳女明知現場沒人有義務扶養女兒，卻丟下無自救能力的女兒，自己轉頭就走，涉嫌遺棄罪，13日依法起訴陳女。

據了解，30多歲的陳女是擁有台灣居留權的大陸人士，但沒有工作，多年前與兼營飯店與旅行業的大老闆認識後交往，之後產下女嬰，老闆元配得知後氣炸，拒絕接納老闆在外面偷生的孩子，雙方因此談好，由陳女負起親權照護責任，老闆支付扶養費。

▲▼日本一位單親媽雇用假爸爸騙了女兒10年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲飯店大亨希望把孩子接回家扶養，並表示，家人的反對「是我要克服的問題」。（示意圖／pixabay）

1月7日，陳女帶著4歲大女兒到老闆的辦公室，說要找孩子的爸爸，員工表示老闆在國外，接著就去請示主管，沒想到陳女就此丟下女兒，自行離去，員工回過頭來嚇一跳，趕快與老闆聯繫並報案，社工緊急安置無辜的小女孩，警方獲報後懷疑陳女丟了孩子要自己回大陸，請檢察官祭出限制出境令。

陳女到案解釋，沒有要丟了女兒就跑，她自己和女兒身體都有些狀況，需要看醫師，因為大老闆不付錢，她不想再照顧女兒了。老闆得知後強調，一直都有依約給付扶養費，如果陳女不想照顧，他要帶女兒回家，儘管家人反對，「那是我要克服的問題。」

檢察官因此2度安排雙方就孩子扶養問題進行協調，但到了最後關頭，陳女卻又突然反悔，不願交出女兒的健保卡等物品，因此目前女兒仍跟在陳女身邊。據了解，目前雙方已另闢戰場，進行民事親權訴訟，至於陳女明知女兒年幼，無自救能力，別人也沒有義務幫忙照護，卻她丟在陌生環境，不給予扶助、養育或保護，則涉嫌《刑法》遺棄罪，依法提起公訴。

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