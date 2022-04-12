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江宏恩揪小三泡鴛鴦浴　靠「神錠」3年維持養眼猛肌

▲▼江宏恩,小三,鴛鴦浴,神錠,養眼,三立,一家團圓,日夜塑崩。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

左擁正宮、右抱小三，台劇男神江宏恩被三立《一家團圓》劇組公認最性福男神，外遇戲碼越演越刺激，揪小三開房泡湯，全裸泡鴛鴦浴戲碼火辣辣，如何維持男神猛肌身材，對江宏恩來說，無疑是演技之外的一大考驗！過去也曾飽受肥胖困擾的他，自從接觸代言產品，不僅成功甩肉29公斤，更難能可貴的是維持3年不復胖，就算全裸出浴也沒在怕。

▲▼江宏恩,小三,鴛鴦浴,神錠,養眼,三立,一家團圓,日夜塑崩。（圖／品牌提供）

▲（圖片來源：三立台劇）

明星難當，何況是男神，維持體重身材斤斤計較，認真起來完全不輸女明星。昔日台劇帥小生江宏恩在《飛龍在天》的英姿迷倒一票女性，但長年熬夜拍戲，壓力、睡眠不足加上飲食不正常，讓邁入中年的他無法只靠運動消耗熱量，身材竟像吹氣球般，體重一度飆破90公斤，連鐵粉都崩潰問男神「腫」麼了？

白天燃燒夜晚代謝　讓肥龍變男神
藝人靠臉蛋身材吃飯，暴肥的江宏恩被譏「肥龍在天」，讓他大受打擊，也驚覺必須正視減肥課題。痛下決心的他，除積極瘦身做飲食管控、維持固定運動量，還聰明搭配「日夜塑崩」秘密武器，3年成功減重29公斤，體重有紀律持續下探，更重要的是完全沒復胖。

▲▼江宏恩,小三,鴛鴦浴,神錠,養眼,三立,一家團圓,日夜塑崩。（圖／品牌提供）

 ▲江宏恩共減了29公斤，還能不復胖。【官網日夜爆燃優惠組】

「代言多年了…感謝日夜塑崩讓我擁有最佳狀態！」江宏恩發自內心的感激，也讓許多人好奇，究竟它是靠什麼原理，讓肥龍恢復男神真面目。
▲▼江宏恩,小三,鴛鴦浴,神錠,養眼,三立,一家團圓,日夜塑崩。（圖／品牌提供）

【EHS東森購物 特惠組】

事實上，白天「日塑崩」含有抑制澱粉吸收的白腎豆專利、燃燒囤積脂肪的枇杷葉專利，可3倍阻斷爆燃囤積脂肪，透過燃燒食物中的油脂熱量，幫助減少澱粉攝取，平均每天可降低500～800卡路里吸收；夜晚「夜塑崩」的五味子專利可幫助舒眠放鬆、辣木葉專利則可加速激發代謝，5倍強化夜間代謝、改善消化循環，即使是進入熟睡狀態，身體代謝依舊不停歇，幫助管控體重有效達標。

▲▼江宏恩,小三,鴛鴦浴,神錠,養眼,三立,一家團圓,日夜塑崩。（圖／品牌提供）

標靶二型專利纖維　24小時都在瘦
專攻惰性脂肪的「日夜塑崩」是由日本第一權威松谷博士所研發，為了愛女的健康，松谷博士投入超過1億日圓、耗時5年開發出標靶二型專利纖維，成功讓寶貝網紅女兒松谷妹從原本108公斤，在1年內減掉了超過60公斤，震撼全日本。

「日夜塑崩」有脫油神錠美譽，不僅讓人24小時都在瘦，還能清理腸道毒素，塑造不易胖體質，掃除體內穢物，加速新陳代謝連皮膚都能維持在最佳狀態，一上市就連續5年拿下全通路銷售冠軍，累計至今已幫助全台減下超過20萬公斤油脂，年賣逾50萬組，成為最搶手體重管理利器。

▲▼江宏恩,小三,鴛鴦浴,神錠,養眼,三立,一家團圓,日夜塑崩。（圖／品牌提供）

戲劇男神江宏恩 狠甩不復胖
一年賣破五十萬組 『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！
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