建商老董亂倫小姨子40年　竟要孫子喊她媽！人妻崩潰罹病還被嘲笑

▲建商老董亂倫小姨子40多年，害糟糠之妻情緒崩潰罹患帕金森氏症。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名坐擁23棟房地產的建設公司老董和妻子婚後育有2名子女，卻和小姨子亂倫長達40年，期間生下2名女兒，甚至因沒生兒子，要求妻子把孫子給小三當兒子，妻子因打擊過大罹患帕金森氏症住院，老董竟嘲笑其因手術而出現的O型腿、身材，又反鎖住處要求妻子不用回家，以後只准住在女兒家，妻子不堪受辱，決定訴請離婚，桃園地院認為事證已經非常明確，判准離婚。

判決書中提到，一名70多歲的妻子自1967年與老董結婚，生下一子一女，由於她婚後忙於事業在外奔波，老董請來妻子的妹妹到家中協助家務，未料兩人竟產生情愫，當時岳父怒告老董和誘罪，但小三竟已有身孕，基於家醜不外揚，兩人達成和解。

妻子表示，後來妹妹順理成章搬進家裡，老董也認領其生下的2名女兒，沒想到卻是悲劇的開始，時不時對妻子及其子女施以肉體與精神虐待，包括用冷水把孩子潑醒、鞭打妻子等，甚至因小三沒有兒子，強行要孫子認小三為媽媽，妻子看見妹妹在旁不但沒阻止，還搧風點火，讓她相當心寒。

這段期間，妻子也因子宮肌瘤開刀、帕金森氏症、人工關節置換術等多次進出醫院，老董從未盡過配偶義務，甚至還在妻子開完刀住院時，與小三出遊，痊癒回家又遭老董阻擋在外要求不得進門，隔年腸沾黏住院治療時更是如此。

真正成為妻子決意離婚的關鍵，是在去年2月18日時，妻子前往女兒家中過夜，隔日準備返回與老董的住處時，老董竟跟妻子說，自己已將門戶反鎖，切斷電動門電源，要妻子以後去女兒家中住，不要再回家。

老董出庭時全盤否認，堅稱當年是妻子邀妹妹到家裡同住，並不是他主動要求的，且自己對兩人的子女一視同仁，妻子早已原諒，以及毆打妻子小孩、強接孫子當小三兒子、小三搧風點火皆與事實不符，拒絕離婚。

2名子女則是出面替母親作證，表示這幾年來老董特別偏心小三與其孩子，還另蓋一棟房子給小三住，當母親因長期不幸福的家庭生活壓力過大，罹患帕金森氏症時，明知其精神不能再受刺激，老董仍在兩人家中擺放多張與小三及其子女的親密合照，又在眾人面前取笑妻子因關節手術無法站直的O型腿及長期服藥造成的消瘦身型。

長女還說，「爸爸把我兒子抱過去給小三當小孩，叫我兒子叫我阿姨，因為這樣我跟前夫離婚。」外孫女證稱，「我哥哥從小就被外公抱去給小三，因為小三沒有生兒子，哥哥15歲之後就住在小三那邊」、「哥哥很小的時候外公叫他吸小三乳頭，稱呼小三是媽媽」等。

桃園地院採信原告證人子女、外孫女之證詞，認定被告與小姨子外遇長達40多年，導致原告與小三共事一夫，且去年2月19日原告返家被阻，其年事已高、身體虛弱，被告竟蓄意阻止，兩人也分居至今，婚姻已無法回復，判准離婚，裁判費由被告承擔。