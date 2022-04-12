渣夫甜摟社區女主秘喊「北鼻」　正宮氣炸蒐證告2人...下場曝光

▲王姓人夫與社區女主秘摟腰搭肩，被鄰居向妻子告發，提告對2人求償判賠15萬。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者蔡怡萍／台中報導

王姓男子與妻子婚後住在台中北屯區一處社區大廈，王妻透過鄰居及社區工作人員，得知老公疑似與黃姓社區女主秘卿卿我我，甚至在社區內有搭肩摟腰等肢體親密行為，查看老公手機LINE對話果真發現有與黃女的曖昧訊息，互傾愛意之語，王妻崩潰怒告2人求償60萬，台中地院審後判連帶給付給王妻15萬元，全案還可上訴。

判決書指出，王姓夫婦2017年結婚後住在台中北屯區一處社區，黃姓女子則在社區中擔任主任秘書。2019年8月間，王妻先是經由鄰居與社區工作人員告知，老公被看到與黃女在社區中過從甚密，有搭肩摟腰等親密舉動，王妻為了求證，查看了老公手機，發現有與黃女充滿曖昧用語的對話，不僅傳送愛心貼圖、稱呼對方為「Baby」，情人節還贈送禮物，互相傾訴愛意，王妻憤而提告求償，向2人索賠60萬元。

王妻將對話截圖翻拍下來，提供給法院當作證據，而王男被告後表示，2人對話都是出於朋友間互相關心、寒暄，並且指出妻子未經同意偷看自己手機還偷翻拍，所提出的證據是違法取得、自無證據能力。

而法官認為2人為夫妻關係，對於同住處所存放資料之隱密性，顯然低於一般人之期待，且王妻拿取老公手機進而翻拍內容，其損害程度遠低於2人侵害王妻配偶權之重要性，於是不採信王的說法。

王男繼續提出妻子早在2019年8月7日就傳送訊息給黃女，表示已經得知以上事情，但卻到了2021年8月23日才提告，已超過2年請求權時效。法官認為王妻當時雖有傳送訊息，但無法確認是否已知道2人的事情，且翻拍證據的時間在2019年8月26日，並未超過2年時效，也打臉王男之詭辯。

台中地院認為王男與黃女的互動顯然超出正常交往的分際，侵害了王妻的配偶權，還屢屢鑽漏洞意圖狡辯，判2人須連帶賠償15萬元，可上訴。