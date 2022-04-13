岸田文雄擬會英相強生！黃金週陸續出訪東南亞、歐洲

▲日本首相岸田文雄預計4月底起陸續出訪各國。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相岸田文雄預計4月底起陸續出訪東南亞與歐洲各國，暫定將前往印尼、泰國、越南，說服各國首腦加強對俄制裁以及針對中國的相關應對措施。另一方面，5月初也將到訪歐洲與英國，據悉，岸田屆時將與英國首相強生會面，召開日英高峰會。

根據《產經新聞》報導，岸田文雄預計4月底啟程，從日本出發，巡訪印尼、泰國以及越南等東南亞國家。岸田將就俄羅斯入侵烏克蘭一事，呼籲迄今仍對制裁俄國抱持保守態度的東南亞國家共同響應，其中越南因為與俄國關係友好，因此對於俄國仍持保留態度。岸田同時也會就中國近期在海上動作頻頻之事，協商與各國共同合作。

緊接著岸田文雄會在5月上旬出訪英國、義大利等歐洲國家，同時與英國首相強生會談，探討烏克蘭議題。相關行程將會在黃金週內進行。

除此之外，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也將在4月下旬陸續訪日拜會岸田文雄。

根據《時事通信社》報導，岸田文雄希望透過一系列的外訪行程，確認各國首腦同樣不贊成「用武力改變現狀」的方針，並且共同合作，實現「自由且開放的印太平洋」目標。

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