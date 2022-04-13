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日美聯合軍演！　美海軍航艦睽違5年首度進入日本海

▲▼林肯號航空母艦。（圖／達志影像）

▲美國海軍林肯號在日本海進行聯合軍演。（圖／達志影像）

記者王佩翊／綜合報導

美國與日本舉行聯合軍演，其中美國海軍航艦「林肯號」等船艦與日本海上自衛隊在日本海訓練，而這也是美軍航艦睽違5年首度進入南韓與日本間的水域，此舉也被認為是為了牽制近期多次試射飛彈的北韓。

根據《日本放送協會》拍攝到的畫面，美軍第7艦隊核動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）11日向東航行，通過對馬海峽。而在林肯號的周邊，還有驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）以及日本海上自衛隊護衛艦「電號」（JS Inazuma, DD-105）等船艦同航，一同在日本海進行共同訓練。

上一次有美軍航艦打擊群部署到南韓與日本之間海域已經是2017年11月的事，當時北韓曾經頻繁進行核試驗與洲際彈道飛彈試射。如今時隔5年再度有美軍航艦進入日本海，也被認為是在牽制近期再度動作頻頻的北韓。

對此，美軍第7艦隊12日受訪證實相關消息，並稱林肯號打擊群與日本海上自衛隊的共同訓練是定期事務，以向同盟國以及夥伴保證美國會致力維護自由且開放的印度太平洋地區，並提高嚇阻的可信度。

事實上，美國早在3月就曾經公布林肯號在朝鮮半島西側的黃海進行演習，因應北韓連日試射飛彈，對其提高警戒。

另一方面，北韓將於4月15日迎來太陽節，當天同時也是金日成的110歲冥誕，外界分析，為了大肆慶祝，北韓可能會在當天有所動作，包含試射飛彈或是進行核試驗，因此美日透過聯合軍演展示雙方的合作，對北韓進行牽制。

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