阿妹演唱會爆高雄5確診　1人接觸歌迷也染疫...市民急奔篩檢站

▲張惠妹演唱會爆出參加的歌迷確診。（圖／聲動娛樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

天后張惠妹（阿妹）闊別7年重返台北小巨蛋開唱，不過卻頻爆出確診者足跡，高雄市今（13）日接獲通報，疫調發現有5例感染風險研判與4/6、4/8的演唱會相關，今天在立德棒球場篩檢站，出現不少市民主動前往篩檢。衛生局下午公布座位，4人分布在黃2D、紅2C，另一人則自述有跟看過演唱會的人接觸，懷疑因此被傳染。

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▲▼高雄5歌迷確診疑與阿妹演唱會有關，下午篩檢站出現不少市民進行篩檢。（圖／民眾提供）

衛生局今天上午緊急發布通知，呼籲曾前往台北小巨蛋參與阿妹演唱會的市民朋友，儘速主動前往本市社區篩檢站【立德棒球場、同盟公園】進行PCR採檢（4/13-4/16上午08:30-12:00；下午13:30-17:30；晚間18:00-21:00）。今天陸續有市民前往篩檢站進行快篩，現場採行車來速篩檢，民眾不用下車，下午現場出現不少車輛陸續排隊等候。

針對阿妹小巨蛋演唱會確診部分，衛生局表示，高雄有4人在4/8參加阿妹演唱會，因此認定這地方是熱點足跡，希望高雄市民有參加這場演唱會人員趕快採檢。

▼高雄5歌迷確診疑與阿妹演唱會有關，市府呼籲參與過的市民快出來篩檢。（圖／民眾提供）

這4位座位分布在黃2D、紅2C。至於跟演唱會有關的第5位確診者，自述有接觸過參加阿妹演唱會的人，他懷疑可能在當下因而被傳染。

陳其邁強調，這4位有3位彼此認識，1位不認識，假如分成2群，人時地有重疊的就是在小巨蛋演唱會，因此不能排除。演唱會是室內演唱會，以過去經驗來看當然有風險，請CDC能提供QRcode，假如高雄市民有去就快來採檢。

▼高雄4/13疫情。（圖／高雄市衛生局提供）