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快訊／高雄+50！5歌迷這2天都去阿妹演唱會　屏東天上人間再燒2例

▲▼張惠妹演唱會day9。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹演唱會爆出參加的歌迷確診。（圖／聲動娛樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（13）日接獲新冠肺炎確診個案通報，經啟動疫調發現其中5例感染風險研判與4/6、4/8在台北小巨蛋舉行的大型演唱會可能相關。衛生局正積極清查座位清單與名冊，並緊急召回該曾參與演唱會的民眾進行COVID-19 PCR採檢。

高雄市長陳其邁表示，高雄今天新增50例本土個案，其中娛樂場所衍生2例，都是從屏東娛樂場所過來，隔離期間陰轉陽14例、外縣市旅遊史9例、密切接觸者24例，疫調中1例，早上確診。可以看出來，密切接觸者數量增加，因為高市匡列同時，一般密切接觸者都會同步到檢，這代表匡列速度快，能及時反映疫情狀況。

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▼高雄4/13疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/13疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/13疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/13疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

屏東娛樂圈再燒2例，屏東天上人間小吃部，一位是工作人員、一位是顧客。陳其邁說，娛樂場所案件數減少，因為這幾天加快疫調，涉及跨縣市合作，感謝屏東縣政府共同合作，根據娛樂場所幹部，希望有更多更詳實的名單。

至於外縣市旅遊史部分，台北5例、新北1例以及花蓮3例，其中，疫調發現有4例足跡在4/8台北阿妹演唱會，研判小巨蛋演唱會是風險熱點，另一位也自稱有參加小巨蛋演唱會。

▼高雄4/13疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/13疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局特別呼籲，曾前往台北小巨蛋參與該大型演唱會的市民朋友，儘速主動前往本市社區篩檢站【立德棒球場、同盟公園】進行PCR採檢（4/13-4/16上午08:30-12:00；下午13:30-17:30；晚間18:00-21:00），確保親友與社區的健康安全。

天后張惠妹（阿妹）闊別7年重返台北小巨蛋開唱，《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》自（1日）起，一連舉辦12場演唱會。不過，參加過的歌迷中，至今已累積11確診，包括高雄今新增5例，台北內湖區一對夫妻，3日參加、8日確診；台北中山區個案（案26419）和2名友人則6日參加，分別於9、10日確診；台中（案28299）8日去演唱會，12日確診。

而阿妹演唱會目前還剩下3場，包含今天13日以及15、16日。

4月8日確診

台北內湖區夫妻：3日參加。坐特E／F區。

4月9日確診

台北中山區個案（案26419）：6日參加。坐特B區14排

4月10日確診

案26419兩名同行友人：6日參加。坐特B區14排、紫2B區第6排。

4月12日確診

台中個案（案28299）：已接種3劑疫苗。8至9日與兩名友人參加。

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