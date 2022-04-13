快訊／高科大燕巢校區1生確診　宿舍學生暫停進出全面PCR採檢

▲高科大爆1生確診，宿舍區全面PCR採檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國立高雄科技大學燕巢校區宿舍12日晚間獲報有一名學生確診，學校緊急啟動應變措施，防疫長俞克維副校長及防疫專責小組人員深夜趕至燕巢校區處理。配合高雄市政府指揮，高科大燕巢校區13日全校區改線上授課，師生不到校，染疫學生所在宿舍將在今早全面進行PCR採檢，採檢結果出爐前，宿舍人員暫停進出。

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▲醫院與衛生所人員上午進駐燕巢校區，對全宿做PCR採檢，現場採四線採檢，預計中午前完成，檢驗結果最快傍晚出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

高科大防疫長俞副校長今晨已責成各單位立即啟動線上授課及相關通報。醫院與衛生所人員上午進駐燕巢校區，對全宿做PCR採檢，現場採四線採檢，預計中午前完成，檢驗結果最快傍晚出爐。相關疫調資訊由衛生局統一公布。

▲高科大燕巢校區13日全校區改線上授課，師生不到校。（圖／記者賴文萱翻攝）

校方根據教育部修正發布的「校園因應COVID-19疫情暫停實體課程」實施標準，「疫情調查期間，確診個案授課、修課班級，以及確診個案參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡的接觸人員，應實施暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校並應進行環境清潔消毒」。

燕巢校區已緊急公告13日取消實體課程，全改採線上課程，對宿舍學生進行採檢、環境清消，校方正配合衛生局疫調釐清確診學生是否有密切接觸者，進行匡列隔離。