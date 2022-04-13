【廣編】塔木嶺「德國黑皮諾紅酒桶」　1800瓶限量在台上市

▲「塔木嶺玩桶系列－德國黑皮諾紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」於4月限量在台上市1800瓶。



圖、文／尚格酒業提供

來自斯貝賽的橡木桶玩家塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌，擁有該區顯著的細緻花果香，口感柔順；透過不同橡木桶的巧妙運用，將原本甜美細緻的風格，添入豐富層次是塔木嶺酒廠的特色；近年來陸續推出展現用桶巧思，大受好評的塔木嶺雙桶和塔木嶺雪莉三桶。此次，承襲酒廠玩桶精神，特選來自德國的黑皮諾紅酒桶熟成，打造令人玩味的全新力作「塔木嶺玩桶系列－德國黑皮諾紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」（Tamnavulin Speyside Single Malt Scotch Whisky Red Wine Cask Edition-German Pinot Noir Cask Finish），於4月限量在台上市1800瓶，希望能讓台灣的消費者感受斯貝賽的經典甜美與德國產的黑皮諾紅酒桶，交織而出的嶄新風貌。

塔木嶺玩桶系列－德國黑皮諾紅酒桶。其為先置於波本桶，再放入德國黑皮諾紅酒桶內熟成，最後加入塔木嶺經典波本桶勾兌而成的玩味之作。德國的黑皮諾氣味結構溫和，酒體較厚、香氣飽滿而帶有酸度，經過紅酒桶的熟成，呈現出獨特而多層次的香氣與口感，不僅完美彰顯塔木嶺一貫的細緻花果香外，更展現了黑皮諾紅酒特有的櫻桃與莓果清新。紅色莓果香為主調性，帶著一些土耳其軟糖、烤甜梨與苦橙橘的香氣；入口明顯的紅櫻桃帶點蘋果派香氣，隨之而來的奶油香草與杏桃味，平衡了單寧澀感，無花果、生薑和些微甘草辛香於尾韻慢慢浮現，酒體厚實，餘韻悠長。