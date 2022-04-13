3分之1班級確診才停課？　國民黨團轟決策粗糙：放生國小學童

▲國民黨立法院黨團舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情燒進校園，截至目前為止，全台已有超過200多所學校停課，教育部昨宣布「放寬」停課標準，引發家長罵聲連連，因為現在12歲以下的孩子並無疫苗可打，新制卻與與國高中生相提並論。對此，國民黨立法院黨團書記長萬美玲13日質疑，教育部急就章、草率放寬停課標準，呼籲應該區分國高中和沒有打疫苗的國小學童，「一體包裹是絕對錯誤的」。

為了避免學生的受教權受影響，教育部長潘文忠日前宣布將放寬標準，全校有3分之1班級或超過10班以上出現確診個案，且為密切接觸者，該校才需實施全校暫停實體課程，同時該校職員也應進行自我健康監測。

不過，對於停課標準新制，國民黨立法院黨團今天上午舉行「3分之1班級確診才停課，粗糙決策，放生國小學童？」記者會。

萬美玲會中直言，學童停課後，家長如何請假是非常困擾的情形，現在後疫情時代，準備要與病毒共存，但是放寬絕對不是「突然放得這麼寬」，也不該這麼急就章、沒有配套就草率放寬，儘管教育部主張有與各縣市教育局討論過，她仍要質疑：為什麼這麼多縣市今天表示沒有辦法配合、執行有困難？學生沒有打疫苗還要這麼做嗎？為什麼不能事前做好溝通？

萬美玲表示，相較高中生可以施打疫苗，國小和幼兒園的孩子沒有辦法打疫苗，教育部把高中以下的停課標準一體包裹是絕對錯誤的，建議應該區分是否打疫苗，國高中有打過疫苗的學生可以用寬鬆標準，但國小的孩子沒有防禦率，也更需要家長照顧，應該再做調整，「（國小學生）輕症不代表沒有後遺症，無症狀也不代表沒有後遺症」。

國民黨團總召曾銘宗也說，教育部不該把責任推給地方政府，應該擬定可行的停課標準，兼顧學生的受教權和健康，另小學不應該適用新標準，停課標準也必須考慮家長方便性，並以學生健康為最大優先考量，呼籲教育部儘速提出新配套方案。