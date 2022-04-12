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國民黨團轟「班班有冷氣」限電　洪申翰反駁：別當能源轉型絆腳石

▲▼國民黨立法院黨團舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌推動全國中小學「班班有冷氣」預計今年5月上路，不過，國民黨立法院黨團12日舉行記者會質疑，該政策因電費補助僅4個月費，加上台電提出「需量反應負載管理措施」，恐變成「班班會限電」，讓學生仍然吹不到冷氣；對此，民進黨立委洪申翰下午透過臉書闢謠說，台電公文讓學校可以選擇參與，並以此獲得電費扣減，批評國民黨刻意製造恐慌，「懇請國民黨不要成為能源轉型的絆腳石」。

國民黨團書記長萬美玲今天質疑，台電要在學校實施過去用在工業用電大戶限電措施「需量反應負載管理措施」，把用電尖峰時段轉移到離峰，校園目前最擔心的冷氣政策是電力不足的問題，和電費補助僅4個月分，剩下月份的電費該如何支付？最後班班有冷氣變成校園「裝置藝術」，看得到，吹不到。

國民黨立委林奕華表示，蔡政府應該說明，在5、6、9、10月這4個月用電高峰時間，會不會「校校會限電」？台電公文告知學校，在15分鐘前會透過EMS系統，每次執行1至2小時限電，每日1次為限，每月以8小時為限；簡言之，只要台電發現全台電不夠用，中央會透過系統對學校冷氣用電先行降載供電。

不過，對於藍營質疑，洪申翰下午透過臉書闢謠指，國民黨團將台電配合「班班有冷氣」政策提出的鼓勵性措施，扭曲成限制高中職以下學生使用冷氣的強制作法，且「需量反應」不是限電，而是為了更有效率地運用電力和能源所做的調配，這是具經濟效益的商業模式，而且這不是只有台灣在做，這是國際上能源轉型都最優先強調的推動策略。

洪申翰表示，實際上，台電的公文內明明白白的寫到，在5至6月及9至10月之間，學校可以「選擇參與」月份，也就是說學校可以自己決定要不要參加方案，也可以視學校的用電需求與特性，決定要參加的期間、契約容量，若參與這個需量反應方案，可以獲得電費扣減，相較於過去實施的節電獎勵活動，這個作法其實是更彈性也更具有經濟效益，「國民黨到底是讀不懂白紙黑字的公文？還是刻意製造恐慌？」

洪申翰指出，懇請國民黨不要成為能源轉型的絆腳石，不要再用史前時代的恐龍思維，把國際上都優先推動的需量反應，扭曲成限電、缺電，抹黑需求面管理的意義，甚至漠視已經參與、實踐的民眾與學校所付出的努力，「如果國民黨只會高呼淨零轉型不分藍綠、不分黨派，卻不跟上能源轉型新的觀念，其實也是光說不練而已」。

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