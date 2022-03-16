快訊／2工人剪電纜「害桃機大停電」！法院裁定羈押禁見

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，鍾姓（前）與徐姓犯嫌（後）遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者閔文昱、沈繼昌／桃園報導

桃園機場11日晚間爆發「偷剪電纜案」，導致第二航廈因部分區域停電，航警經偵辦後，鎖定鍾姓與徐姓犯嫌，訊後已將2人依竊盜罪移送法辦。桃園地檢署檢察官複訊後，認為被2 人涉犯民用航空法等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向桃園地院聲請羈押禁見。桃園地院法官深夜裁准2人羈押禁見。

據了解，鍾嫌、徐嫌，2人原本負責防火水砲架設工程，卻趁機偷剪電纜行竊，造成桃機二航廈11日下午發生跳電。警方後續調閱監視器，發現2人涉有重嫌，將他們帶回訊問，2人當場坦承犯行，表示因缺錢花用，才會動歪腦筋，藉工作之便盜剪電纜變賣，不料卻意外引發大停電。警方訊後也將2人依竊盜罪移送。

▲桃機發現油壓剪，經查鎖定2名工人涉案盜剪電纜。（圖／桃園國際機場記者聯誼會提供）

桃檢認為，2 人涉犯民用航空法第101 條及刑法第 321 條第 1 項第 3、6 款等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向桃園地院聲請羈押並禁見。桃園地院法官指出，2人行為嚴重危及飛航安全，犯罪情節重大，且有事實足認有逃亡之虞，裁准2人羈押禁見。

▼2工人持油壓剪盜剪電纜遭逮。（圖／航警提供）

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