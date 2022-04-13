苗栗+3！22媽照顧8月大確診兒染疫　三義母傳2歲兒雙確診

▲苗栗縣政府公布，小三童的家庭群聚已有5人確診 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公告 ，苗縣13日新增確診3例，為案29306女性22歲、早餐店打工，為4月8日公告（案26134竹南某國小三年級學童）的同住家人，因陪同8個月大的兒子（案27957）確診入院治療而染疫；第2、3例為三義鄉母子，因母親在外縣市公司群聚確診，2人已於醫院收治。

苗栗縣政府表示，13日新增確診3例，1例為22歲女性、早餐店打工（案29306；Ct值未出），為4月8日公告（案26134竹南某國小三年級學童）及4月9日公告（案26501 學童母親）的同住家人（26134的舅媽），4月10日因陪同8個月大的兒子（案27957）確診入院治療，12日下午由醫院通知衛生局個案因發燒採檢陽性，為居家隔離期間陰性轉陽性個案無新增公共足跡及接觸者。

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衛生局指出，第2例為居住三義鄉、32歲、女性，於外縣市上班（29514案；Ct值未出），因任職於外縣市的公司同事確診，個案自行購買居家篩檢試劑採檢為陽性後通知衛生單位，衛生局安排至醫院PCR採檢，12日下午3點檢驗報告為陽性確診。

▲▼縣府也公布確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而第3例為第2例的2歲兒子，於4月12日晚上9點醫院通報確診（案號29702；Ct值未出），個案已於醫院收治。經疫調後依感染風險進行匡列、篩檢，共匡列4人居家隔離者及自我健康監測21人，發放66通簡訊實聯制簡訊，相關足跡如附件，疫調持續進行中。

此外，頭份營區12日晚上6點通報衛生局，有1名國軍後備教召人員（外縣市者）確診，曾於4月11日入營。衛生局4月12日晚上7點緊急安排醫院連夜入軍營進行採檢，第一階段匡列風險接觸者50人採檢，採檢後列為居家隔離50人（現役6人；教召44人），今（4月13日）50人PCR檢驗報告皆為陰性，後續由衛生單位及軍方持續進行相關防疫作為及以防疫計程車和防疫巴士安排返鄉居隔。

第二階段續匡列採檢212人，今（4月13日）212人 PCR檢驗報告皆為陰性，全案共採檢262人PCR全數陰性，另擴大匡列營區189人執行快篩，報告亦全數陰性，個案除軍營外無涉足其他本縣公共場域，軍營已清消完成請鄉親安心，本案持續防疫工作及健康監測。

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