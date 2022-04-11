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時力黨團提建立「快篩國家隊」　市售試劑降至100元跟上國際

▲▼時代力量立法院黨團舉行「公司化不是台鐵安全唯一解藥」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立法院黨團召開「疫情延燒，政府應完善老幼照護」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，時代力量立法院黨團副總召陳椒華11日表示，國人對快篩試劑的需求上升，然而國內快篩試劑昂貴，價格約為英國、德國、韓國、新加坡等國的3至5倍，行政院應儘速成立「快篩國家隊」，並且由政府提供在家康復者、密切接觸者及有症狀者快篩試劑。

時代力量立法院黨團11日上午召開「疫情延燒，政府應完善老幼照護」記者會，呼籲中央流行疫情指揮中心在推行「新台灣模式」前，應該研妥完善配套，並對於快篩價格、居家照護指引、長輩及孩童的醫療量能等重要事項提出建議。

陳椒華表示，國內近期每日遭匡列及與確診足跡重疊者人數大增，國人對快篩試劑的需求也隨之上升，然而國內快篩試劑昂貴，比英國、德國、韓國、新加坡等國提供貴上3至5倍，形成國人沉重的防疫負擔。

陳椒華指出，有些企業要求勞工連假返回工作要先做快篩，讓這兩年受到通貨膨脹、房租上漲和受疫情影響收入的年輕人苦不堪言，希望政府比照口罩國家隊模式，用合理的價格徵用快篩試劑給有需要的國人，讓市售快篩試劑可以降到100元左右，跟上國際的價格水準。

時代力量黨團幹事長王婉諭則說，隨著未來染疫人數的增加，幼童們可能需要居家隔離的情況也將越來越普遍，不論是染疫或是遭匡列，都不可能讓孩子們單獨待在家。

王婉諭指出，根據勞動部統計，去年事業單位不同意員工申請防疫照顧假占15.9%，就算事業單位願意給防疫照顧假，也僅有13.4%給全薪，高達74.3%不給工資，行政院應研議編列預算，協助家長們有薪防疫照顧假。

時代力量黨團總召邱顯智表示，醫療量能有其上限也相當緊繃，雖然衛福部有統計公私立醫院各種病床的數量統計，但很多人不瞭解醫療體系的極限，呼籲指揮中心可以清楚說明各縣市各類型病床的狀況，並且綜合盤點相關軟硬體設備，預備機動調度醫療資源的措施。

邱顯智呼籲，指揮中心應該釐清「居家照護管理指引」中，誰可以和確診者住在一起隔離的問題，在台灣有很多家庭因為工作或生活因素，並沒有跟家人住在一起，希望指揮中心讓大家知道遇到居家照護時，可以有怎麼樣的選擇。

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