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「禁預售屋轉售」建商樂割韭菜？　邱顯智曝關鍵：只衝擊散戶投資客

▲▼時代力量立法委員邱顯智等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院7日通過「禁止預售屋轉售」等打炒房修法草案，後續將送立院三讀，時代力量立委邱顯智批評，該修法宣示意義大於實質意義，因為禁止預售屋轉售對建商跟代銷來說「不痛不癢」，只會衝擊散戶和投資客，買家只能選擇解約，建商反而可以賺到違約金，再繼續賣出獲利。

行政院會今天通過《平均地權條例》部分條文修正草案，明定限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，建立檢舉獎金制度，並規定未來炒房最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰；草案將送立法院審議。

不過，邱顯智批評，該修法是「宣示意義大於實質意義的民進黨式打炒房」，敲鑼打鼓大於動刀弄斧，對於建商代銷，這次修法根本不痛不癢，原因很簡單，禁止預售屋轉售，買家只能「解約」，而建商從買家這裡賺到違約金，又轉頭繼續賣出獲利，等於兩頭賺，最後受衝擊的，其實只有散戶投資客，只能在賠償違約金，或被處50至300萬元之間選一個，意思就是，罰不到炒作俑者的建商跟代銷，只對下游投資客跟散戶有嚇阻效果。

邱顯智表示，其他幾個修正，也都是雷聲大雨點小：炒房重罰？看得到吃不到！究竟怎樣的行為算炒房？實際上難以認定，就算放話處罰100萬到5000萬也沒用，舉例來說，常有建商透過媒體放話「建案超級熱銷、好多人追高價」這樣算嗎？更何況，內政部連稽查建案不定型契約都人力不足、只能抽查，還有餘力管到個別的炒房行為？

邱顯智直言，說穿了，該修法草案宣示意義大於實質意義，這也是近兩年民進黨式居住正義的慣用伎倆，好像做了很多事，到頭來根本一場空，內政部真的想要建立檢舉獎金制度，獎金能給多少？乾脆發出50％檢舉獎金，讓投資客自相殘殺，相互檢舉，看看會不會有一點效果。

邱顯智稱，最後依照往例呼籲藍綠立委，雖然行政院拖了4、5個月的版本還是不盡理想，但這已經是「刪掉炒房入刑法」的和諧版，就算預期效果不彰，還是聊勝於無修一修吧。

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關鍵字：

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