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王婉諭指「議員里長化」問題嚴重　提議不分區議員打破黑金政治

▲▼行動時代6日與經濟民主連合、台灣維新、台灣地方治理研究學會共同召開「重劃台灣百年願景；地方制度規劃」記者會，與會者包括時代力量立委王婉諭、邱顯智、經濟民主連合召集人賴中強、台灣維新召集人蘇煥智、台灣地方治理研究學會理事長趙永茂等人。（圖／行動時代提供）

▲行動時代召開「重劃台灣百年願景；地方制度規劃」記者會。（圖／行動時代提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭6日表示，台灣現在缺乏不分區議員的制度，導致議員里長化的情形嚴重，地方選舉長年被國民黨和地方派系把持，只問人情關係、不問專業能力，導致地方議員無法好好監督市政，希望地方議會能出產更多專業的民意代表，才能建立理性議事而非派系分贓的黑金政治。

行動時代6日與經濟民主連合、台灣維新、台灣地方治理研究學會共同召開「重劃台灣百年願景；地方制度規劃」記者會，與會者包括時代力量立委王婉諭、邱顯智、經濟民主連合召集人賴中強、台灣維新召集人蘇煥智、台灣地方治理研究學會理事長趙永茂等人。

邱顯智表示，立法院到3月底都沒有排審《地方制度法》，證明民進黨當初就是因人設事，為了新竹市長林志堅量身打造，雖然今年選舉已經來不及修正《地方制度法》與《財政收支劃分法》，卻不能成為停止改革地方治理的藉口，更不能只以2022年的大新竹為目標。

台灣維新召集人蘇煥智指出，不論哪一種版本的行政區劃分，最高原則就是要經過人民同意，但是過去都沒有做到。現今社會上充斥著高房價、少子化、年輕人北漂等問題，地方制度又造成地方被掏空，更顯得地方制度改革的急迫，因此也需要透過《財政收支劃分法》來打破不平等。

台灣地方治理研究學會理事長趙永茂則建議，現行區域劃分的制度造成富都窮縣的現象，台灣應該學習荷蘭、芬蘭等小國的民主制度，平衡區域與城鄉發展。

經濟民主連合會長林秀幸認為，過去《地方制度法》每次修法都是政治選舉考量，現在是時候好好審視，以「在地人視角」看地方的長遠發展。以烏俄戰爭民間的對抗為例，地方的應變具有舉足輕重的角色，這些都是民主的長處，應該好好善用

王婉諭表示，目前台灣缺乏不分區議員的制度，議員里長化情形嚴重，地方選舉長年被國民黨和地方派系把持，只問人情關係、不問專業能力，也導致地方議員無法好好監督市政，希望地方議會能出產更多專業的民意代表，才能建立理性議事而非派系分贓的黑金政治。

▼時代力量立委王婉諭。（圖／行動時代提供）

▲▼行動時代6日與經濟民主連合、台灣維新、台灣地方治理研究學會共同召開「重劃台灣百年願景；地方制度規劃」記者會，與會者包括時代力量立委王婉諭、邱顯智、經濟民主連合召集人賴中強、台灣維新召集人蘇煥智、台灣地方治理研究學會理事長趙永茂等人。（圖／行動時代提供）

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